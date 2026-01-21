Ekonomija

SNAŽAN ODGOVOR NA TRAMPOVO ODUSTAJANJE OD CARINA: Nagli skok širokog S&P 500 indeksa izbrisao sve ovonedeljne gubitke

TANJUG

21. 01. 2026. u 22:34

NAJAVA američkog predsednika Donalda Trampa da odustaje od uvođenja carina za osam evropskih zemalja nakon postizanja okvirnog dogovora o Grenlandu izazvala je snažan rast američkih akcija.

СНАЖАН ОДГОВОР НА ТРАМПОВО ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЦАРИНА: Нагли скок широког С&П 500 индекса избрисао све овонедељне губитке

Foto Pixabay free images

Preokret je doveo do skoka širokog S&P 500 indeksa od 1,3 odsto, čime su izbrisani gubici povezani sa carinama ranije ove nedelje.

Podaci kompanije IG sugerišu da je FTSE 100 na putu da otvori sa najmanje 0,7 odsto više, prenosi Skaj njuz.

Kako navodi Gardijan, industrijski prosek Dau Džonsa skočio je za više od 700 poena, ili 1,6 odsto. S&P 500 je skočio za 1,5 odsto, a Nasdaq je porastao za 1,7 odsto, odnosno za skoro 400 poena.

Tramp je prethodno na svom nalogu na mreži Istina (Truth Social) napisao da je postignut okvirni sporazum, kao i da neće uvoditi carine koje je najavio za pojedine evropske zemlje.

On je u intervjuu za CNBC rekao da bi okvirni sporazum podrazumevao da SAD i evropski saveznici zajedno rade na američkom sistemu protivraketne odbrane "Zlatna kupola" i "prava na minerale" na Grenlandu.

BONUS VIDEO:

SAT VREMENA PRE POČETKA GOVORA: Pogledajte red u Davosu - Čekaju da čuju Trampa

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 9

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 16:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILOGORCI U ŠOKU! Evo šta je najbolji vaterpolista Crne Gore uradio posle meča sa Srbijom

MILOGORCI U ŠOKU! Evo šta je najbolji vaterpolista Crne Gore uradio posle meča sa Srbijom