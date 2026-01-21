SNAŽAN ODGOVOR NA TRAMPOVO ODUSTAJANJE OD CARINA: Nagli skok širokog S&P 500 indeksa izbrisao sve ovonedeljne gubitke
NAJAVA američkog predsednika Donalda Trampa da odustaje od uvođenja carina za osam evropskih zemalja nakon postizanja okvirnog dogovora o Grenlandu izazvala je snažan rast američkih akcija.
Preokret je doveo do skoka širokog S&P 500 indeksa od 1,3 odsto, čime su izbrisani gubici povezani sa carinama ranije ove nedelje.
Podaci kompanije IG sugerišu da je FTSE 100 na putu da otvori sa najmanje 0,7 odsto više, prenosi Skaj njuz.
Kako navodi Gardijan, industrijski prosek Dau Džonsa skočio je za više od 700 poena, ili 1,6 odsto. S&P 500 je skočio za 1,5 odsto, a Nasdaq je porastao za 1,7 odsto, odnosno za skoro 400 poena.
Tramp je prethodno na svom nalogu na mreži Istina (Truth Social) napisao da je postignut okvirni sporazum, kao i da neće uvoditi carine koje je najavio za pojedine evropske zemlje.
On je u intervjuu za CNBC rekao da bi okvirni sporazum podrazumevao da SAD i evropski saveznici zajedno rade na američkom sistemu protivraketne odbrane "Zlatna kupola" i "prava na minerale" na Grenlandu.
