LIGA ŠAMPIONA: Spektakularan meč Slavije i Barselone, Čelsi jedva izašao na kraj sa Pafosom

Kompletirano je 7. kolo Lige šampiona.

FOTO: Tanjug/AP

Najspektakulraniji meč u sredu uveče odigran je u Pragu. Slavija i Barselona odigrali su meč za pamćenje a Katalonci su izašli kao pobednici u ovoj goleadi.

Slavija je povela u 10. minutu, da bi u 34. i 42. minutu Barselona okrenula, međutim ipak do poluvremena Slavija je uzvratila udarac i izjednačila.

U nastavku preko Olmda i Levandovskog Barsa je rešila pitanje pobednika i upisala četvrti trijumf u 7. kola Lige šampiona.

Rezultati:

Atalanta - Bilbao 2:3

Bajern - Union Sen Žilo 2:0

Čelsi - Pafos 1:0

Juventus - Benfika 2:0

Njukasl - PSV 3:0

Marsej - Liverpul 0:3

