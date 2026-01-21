LIGA ŠAMPIONA: Spektakularan meč Slavije i Barselone, Čelsi jedva izašao na kraj sa Pafosom
Kompletirano je 7. kolo Lige šampiona.
Najspektakulraniji meč u sredu uveče odigran je u Pragu. Slavija i Barselona odigrali su meč za pamćenje a Katalonci su izašli kao pobednici u ovoj goleadi.
Slavija je povela u 10. minutu, da bi u 34. i 42. minutu Barselona okrenula, međutim ipak do poluvremena Slavija je uzvratila udarac i izjednačila.
U nastavku preko Olmda i Levandovskog Barsa je rešila pitanje pobednika i upisala četvrti trijumf u 7. kola Lige šampiona.
Rezultati:
Atalanta - Bilbao 2:3
Bajern - Union Sen Žilo 2:0
Čelsi - Pafos 1:0
Juventus - Benfika 2:0
Njukasl - PSV 3:0
Marsej - Liverpul 0:3
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TUGA U DOMU NEMANjE VIDIĆA! Otkriveni novi detalji tragedije koja je šokirala Srbiju
21. 01. 2026. u 08:34
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje
FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.
21. 01. 2026. u 07:00
HRVATSKA NEĆE DA IGRA SA SRBIJOM U POLUFINALU! Kakav rasplet na Evropskom prvenstvu u vaterpolu!
Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026, čiji je domaćin Beograd, tiču se vaterpolo reprezentacije Srbije.
21. 01. 2026. u 19:22
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)