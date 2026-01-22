Svet

SPREMNA ZA UDAR NA KIMA: Južnokorejska raketa za uništavanje bunkera ima bojevu glavu 16 puta jaču od Iskandera i 35 od ATACAMS

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 01. 2026. u 06:45

VOJSKA Republike Koreje započela je svoje prvo operativno raspoređivanje nove taktičke balističke rakete Hjunmu-5, koja integriše najveću taktičku bojevu glavu koju je ikada nosila balistička raketa, procenjene težine od 8.000 do 9.000 kilograma.

Razvijena kao deo korejske strategije masovnog kažnjavanja i odmazde, raketa je izgleda dizajnirana da cilja severnokorejske podzemne objekte i naglašava veliku brzinu udara, prodornost i precizno vođenje kako bi uništila duboko zakopane komandne centre i vojne baze. Da bismo stavili veličinu njene bojeve glave u perspektivu, skoro sve taktičke balističke rakete nose bojeve glave između 500 kilograma i 1000 kilograma, pri čemu ruski Iskander-M nosi bojevu glavu od 500 kg, dok američki ATACMS nosi bojevu glavu od 227 kg.

Ranije su svi tipovi balističkih raketa slične težine kao Hjunmu-5 bili nuklearno naoružano strateško oružje, kao što je ruski Sarmat, najveća raketa na svetu, koja nosi bojevu glavu procenjenu na 8.000-10.000 kilograma. Dok Sarmat ima lansirnu težinu od 208.000 kilograma, Hjunmu-5 teži samo 36.000 kilograma, što znači da težina bojeve glave čini deo njene ukupne težine koji je približno pet puta veći. Iako ovo značajno ograničava njen domet, integracija tako velike bojeve glave na raketu njene veličine je bez presedana i omogućava da se Hjunmu-5 raspoređuje sa mobilnih lansirnih vozila, a ne iz silosa kao što je slučaj sa Sarmatom.
Snaga bojeve glave Hjunmu-5 kombinovana je sa hipersoničnom brzinom udara, što omogućava raketi da prodre duboko u zemlju pre nego što detonira, čineći je potencijalno najmoćnijim nenuklearnim oružjem za razbijanje bunkera na svetu. Procenjuje se da Severna Koreja raspoređuje ubedljivo najveću mrežu podzemnih bunkera i utvrđenja na svetu u odnosu na veličinu svoje teritorije, uključujući velike fabrike municije, višespratne vojne objekte i komandne centre zakopane duboko pod zemljom. Ostaje mogućnost da se više raketa Hjunmu-5 lansira protiv jedne mete kako bi prodrle posebno duboko pod zemljom. Severna Koreja je sama testirala napredne rakete za razaranje bunkera sa posebno velikim bojevim glavama, pri čemu KN-23B nosi bojevu glavu od 2.500 kilograma, dok je novi derivat dizajna, prvi put testiran u septembru 2024. godine, nosio proširenu bojevu glavu od 4.500 kilograma, Hvasong-11-Da-4.5. Pre ulaska u službu južnokorejskog Hjunmu-5, ovo je bila najveća bojeva glava ikada integrisana na taktičku balističku raketu. Očekuje se da će dve Koreje nastaviti da predvode svet po težini bojevih glava svojih taktičkih raketa, a očekuje se da će Severna Koreja nastaviti da izvozi svoje rakete u Rusiju.

(militarywatchmagazine.com)

