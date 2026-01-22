SPREMNA ZA UDAR NA KIMA: Južnokorejska raketa za uništavanje bunkera ima bojevu glavu 16 puta jaču od Iskandera i 35 od ATACAMS
VOJSKA Republike Koreje započela je svoje prvo operativno raspoređivanje nove taktičke balističke rakete Hjunmu-5, koja integriše najveću taktičku bojevu glavu koju je ikada nosila balistička raketa, procenjene težine od 8.000 do 9.000 kilograma.
Ranije su svi tipovi balističkih raketa slične težine kao Hjunmu-5 bili nuklearno naoružano strateško oružje, kao što je ruski Sarmat, najveća raketa na svetu, koja nosi bojevu glavu procenjenu na 8.000-10.000 kilograma. Dok Sarmat ima lansirnu težinu od 208.000 kilograma, Hjunmu-5 teži samo 36.000 kilograma, što znači da težina bojeve glave čini deo njene ukupne težine koji je približno pet puta veći. Iako ovo značajno ograničava njen domet, integracija tako velike bojeve glave na raketu njene veličine je bez presedana i omogućava da se Hjunmu-5 raspoređuje sa mobilnih lansirnih vozila, a ne iz silosa kao što je slučaj sa Sarmatom.
Snaga bojeve glave Hjunmu-5 kombinovana je sa hipersoničnom brzinom udara, što omogućava raketi da prodre duboko u zemlju pre nego što detonira, čineći je potencijalno najmoćnijim nenuklearnim oružjem za razbijanje bunkera na svetu. Procenjuje se da Severna Koreja raspoređuje ubedljivo najveću mrežu podzemnih bunkera i utvrđenja na svetu u odnosu na veličinu svoje teritorije, uključujući velike fabrike municije, višespratne vojne objekte i komandne centre zakopane duboko pod zemljom. Ostaje mogućnost da se više raketa Hjunmu-5 lansira protiv jedne mete kako bi prodrle posebno duboko pod zemljom. Severna Koreja je sama testirala napredne rakete za razaranje bunkera sa posebno velikim bojevim glavama, pri čemu KN-23B nosi bojevu glavu od 2.500 kilograma, dok je novi derivat dizajna, prvi put testiran u septembru 2024. godine, nosio proširenu bojevu glavu od 4.500 kilograma, Hvasong-11-Da-4.5. Pre ulaska u službu južnokorejskog Hjunmu-5, ovo je bila najveća bojeva glava ikada integrisana na taktičku balističku raketu. Očekuje se da će dve Koreje nastaviti da predvode svet po težini bojevih glava svojih taktičkih raketa, a očekuje se da će Severna Koreja nastaviti da izvozi svoje rakete u Rusiju.
(militarywatchmagazine.com)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
PROVOKACIJE SA JUGA Dron upao u vazdušni prostor: Ovoliko mu je Kim dozvolio da leti
09. 01. 2026. u 23:45
KIM IMA ODGOVOR ZA TRAMPA: Severna Koreja testirala hipersonične rakete (FOTO)
04. 01. 2026. u 23:33
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)