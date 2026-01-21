"TO NE MOŽE DA BUDE PROBLEM ZA NAS!" Krunić pred meč Malme - Crvena zvezda

Fudbaler Crvene zvezde, Rade Krunić, izneo je očekivanja pred meč sa Malmeom u Ligi Evrope.

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

"Mogao sam da pretpostavim koji sistem će biti sa dolaskom Stankovića. To je sistem na koji sam navikao i koji mi odgovara. Malne će dati svoj maksimum iako nemaju takmičarski motiv. Mislim da pobeda ne treba da se dovodi u pitanje".

Upitan je i o vremenskim uslovima koji su ih dočekali u Švedskoj.

"Sigurno da vremenski uslovi utiču na utakmicu. Kako njima, tako i nama. Imali smo priliku da radimo i u Beogradu. To ne može da bude problem za nas".

