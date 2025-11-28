RUSIJA SPREMNA ZA POVRATAK EVROPSKOG BIZNISA: Putin objasnio pod kojim uslovima
EVROPSKI biznis je sam otišao iz Rusije posle početka događaja oko Ukrajine, Rusija je spremna za njegov povratak ali ne na štetu partnera koji su pokazali da su pouzdani i domaćih proizvođača, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin.
- Posle početka događaja oko Ukrajine, Evropljani su sami počeli da se ograđuju od nas. Ako odluče da se vrate mi nemamo ništa protiv, otvoreni smo za sve, spremni da radimo sa svima. Ali, naravno, uz uzimanje u obzir nove realnosti - rekao je Putin u intervjuu za kirgiski TV kanal „Nomad“.
Prema njegovim rečima, značajan deo prostora na tržištu zauzeli su ruski proizvođači, kao i partneri iz Evroazijske ekonomske zajednice.
- Na štetu tih partnera, pouzdanih i stabilnih, ništa nećemo raditi. Ali, spremni smo da vodimo dijalog sa svima - istakao je ruski predsednik.
Putin je primetio da je dobro poznat rezultat ekonomske politike u zemljama EU. Kako je rekao, nemačka privreda treću godinu zaredom je u recesiji.
(Sputnjik)
