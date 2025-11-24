CVETA AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA U KRAGUJEVCU: Povećena proizvodnja "sitroena C3" za 40.000 vozila godišnje
PROIZVOĐAČ automobila Stelantis najavio je danas da će od sledeće godine povećati proizvodnju "sitroena C3" u fabrici u Kragujevcu za 40.000 vozila godišnje zbog velike potražnje za ovim modelom.
Nakon povećanja će ukupna proizvodnja "sitroena C3" i njegove SUV verzije "sitroen C3 erkros" porasti na 300.000 vozila, izjavio je izvršni direktor Sitroena Gzavije Šardon.
On je napomenuo da je fabrika u slovačkoj Trnavi, gde se sklapa i model "opel frontera" preopterećena, što je ograničilo proizvodnju veoma traženog modela C3, prenosi Blumberg.
- Primamo više porudžbina nego što možemo da proizvedemo - dodao je Šardon.
Registracije novih putničkih automobila brenda "sitroen" u Evropi porasle su tokom trećeg kvartala 2025. zahvaljujući potražnji za modelima C3 i C3 erkros, prema kompaniji za istraživanje tržišta Džejto dajnemiks.
U Francuskoj, cena električnog modela "sitroen C3" počinje od 14.990 evra za korisnike koji koriste državni plan socijalnog lizinga.
(Tanjug)
