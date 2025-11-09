PONOVO NAJBOGATIJI ČOVEK NA SVETU: Ilon Mask ”težak” 449 milijardi dolara

PREMA najnovijoj listi američke agencije Blumberg, najbogatiji čovek na svetu je vlasnik kompanija Tesla, SpejsIks i društvene mreže X, Ilon Mask čije se bogatstvo trenutno procenjuje na 449 milijardi dolara (388 milijardi evra).

AP Photo/Matt Rourke

Osnivač kompanije Orakl, Lari Elison je na drugom mestu sa 297 milijardi dolara (256,7 milijardi evra), dok je na trećem mestu osnivač kompanije Amazon, Džef Bezos čije se bogatstvo procenjuje na 265 milijardi dolara (229 milijardi evra).

Na četvrtom i petom mestu su suosnivači kompanije Gugl, Lari Pejdž sa 242 milijarde dolara (209 milijarde evra) i Sergej Brin sa 226 milijardi dolara (195,5 milijardi evra).