MA, KAKVA SRBIJA! Bivši reprezentativac otkrio zbog čega nije došao u Crvenu zvezdu

Marko Dmitrović na kraju nije potpisao za Crvenu zvezdu, a sada je otkrio i zbog čega.

- Bilo je interesa. Čim se kod nas toliko piše o tome, sigurno ima neke istine. Mediji ponekad pogreše, ali ne toliko. Posebno jer je Vladan Milojević bio trener Zvezde, a znam da me on mnogo ceni. I ja njega izuzetno cenim, pre svega kao čoveka i trenera. Imamo fantastičan odnos - rekao je Dmitrović u podkastu Alesto.

Jedan od najboljih golmana španske La Lige je odlučio da ostane u Španiji – zemlji koja je njegov dom već 11. sezona.

- Možda zvuči čudno, ali ja sam već domaćin u Španiji. Došao sam sa 23 godine, a ovo je moja 11. sezona ovde. Bio bi mi potreban period adaptacije i na život i na fudbal u Srbiji. Nikada nisam odbacivao mogućnost povratka, ali sam uvek govorio da ću se vratiti samo ako osetim da je pravi trenutak.

- Želeo sam da budem iskren prema ljudima iz kluba i rekao sam im da u ovom trenutku nisam spreman. Ne želim da dođem ako ne mogu da pružim 100 odsto, jer se za Zvezdu igra srcem. To nije samo posao, to je ljubav. Osetio sam da je za mene i moju porodicu najbolje da nastavim karijeru u Španiji. Bilo je interesa, ali nije bio pravi momenat - zaključio je Dmitrović.

