NE LIČI NA SEBE! Vanda Nara zaprepastila fudbalski svet (FOTO)

KAO što su Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo godinama unazad omiljeni svetski fudbalerri, tako je i Vanda Nar san većina momaka koji "kotrljaju" loptu zelenim tepihom.

FOTO: Printskrin/Instagram/wanda_nara

Posvađala je dvojicu velikih prijatelja Maksija Lopeza, koga je prevarila sa Maurom Ikardijem, a onda je šutnula i napadača Galatasaraja. Dugo nse spekulisalo sa tim i da bila ljubavnica slavnog Dijega Armanda Maradone. A sada se pojavila u javnosti zbog nečeg što nije bilo karakteristično za nju.

Internet se usijao nakon što su se pojavile neprepoznatljive fotografije Vande Nare, koje je objavio jedan fotograf sa javnog događaja. Snimljena iz nezgodnog ugla, bez filtera i glamura na koji su njeni pratioci navikli, Vanda je na ovim kadrovima izgledala potpuno drugačije, dovoljno da internet eksplodira od komentara.

"Da li je ovo zaista ona", "Gde su filteri i fotošop" i "Niko ne izgleda ovako loše na Instagramu" samo su neki od brutalnih komentara koji su preplavili mreže.

Dok jedni tvrde da znaju kako Vanda izgleda uživo i da je reč samo o lošem svetlu i pogrešnom trenutku, drugi bez zadrške komentarišu da je razlika između društvenih mreža i realnosti šokantna.

Jedno je sigurno, Vanda Nara je ponovo u centru pažnje, i to zbog fotografija koje niko nije očekivao.