„RUSKI MEDVEDI“ LETELI NAD ARKTIKOM: Pratili ih Suhoji Ratne mornarice (VIDEO)

RUSKI strateški bombarderi-raketnonosci Tu-95MS izveli su planirani let iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: Prinzscreen/TV Zvezda

„Trajanje leta iznosilo je više od sedam sati. U pojedinim deonicama maršrute strateške nosače raketa pratile su lovačke letelice stranih država“, navodi se u saopštenju.

U ministarstvu su precizirali da su tokom leta Tu-95MS obezbeđivali lovci Su-33 Ratne mornarice Rusije.

„Svi letovi aviona Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izvode se u strogom skladu sa međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora“, istakli su u resoru odbrane.

„Posade avijacije velikog dometa redovno izvode letove iznad neutralnih voda Arktika, Severnog Atlantika, Tihog okeana, Baltičkog i Crnog mora“, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo odbrane Rusije je 16. decembra saopštilo da su bombarderi dugog dometa Tu-22M3 patrolirali neutralnim vodama Crnog mora.

Prema zvaničnim podacima, naoružanje daleke avijacije čine strateški nosači raketa Tu-160 i Tu-95MS, bombarderi dugog dometa Tu-22M3, kao i avioni MiG-31 opremljeni hiperzvučnim raketnim kompleksom „Kindžal“.

Aviacija dugog dometa predstavlja vazdušnu komponentu ruske nuklearne trijade, ali može da izvodi i udare konvencionalnim raketno-bombaškim naoružanjem, uključujući krstareće rakete.

(Sputnjik)