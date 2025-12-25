POGLEDAJTE KAKO ZELENSKI ČESTITA BOŽIĆ: Rečima se teško može opisati (VIDEO)
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski iskoristio je božićno obraćanje da, bez direktnog pominjanja imena, uputi poruku za koju se smatra da je bila usmerena ka ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, rekavši da „neki žele da on nestane“, pre nego što je pozvao građane da se mole za mir u Ukrajini.
U video-poruci objavljenoj na njegovom Telegram kanalu, Zelenski je svoje reči povezao sa ruskim udarima na ukrajinsku teritoriju i predstavio Božić kao trenutak nacionalnog jedinstva.
- Danas svi delimo jednu želju… ‘Neka on nestane’, možda svako od nas pomisli u sebi - rekao je Zelenski, očigledno aludirajući na ruskog predsednika, iako ga nije imenovao.
- Ali kada se obratimo Bogu, naravno, tražimo nešto veće - dodao je on.
Poruka u senci rata i diplomatskih napetosti
Izjava dolazi u trenutku kada, uprkos pokušajima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije da pokrenu pregovore o mirnom rešenju sukoba, Kijev i njegovi evropski saveznici nastavljaju da iznose zahteve koje Moskva ocenjuje kao neprihvatljive.
Zelenski je istog dana predstavio nacrt mirovnog plana u 20 tačaka, za koji tvrdi da je predmet razgovora sa Sjedinjenim Državama. Dokument je predstavljen kao osnova za okončanje sukoba, ali prema dostupnim informacijama ne dotiče se ključnih pitanja koja Rusija smatra presudnim.
Sporne tačke mirovnog plana
Predlog, između ostalog, ne predviđa odricanje Kijeva od teritorija koje su 2022. godine ušle u sastav Ruske Federacije, niti odustajanje od održavanja vojske od oko 800.000 vojnika uz podršku zemalja NATO-a.
Moskva se za sada zvanično nije oglasila povodom ovog predloga. Ruski predsednik Vladimir Putin je u više navrata poručio da je Moskva spremna za pregovore, ali samo pod uslovom da se u obzir uzmu „koreni sukoba“ i realno stanje na terenu, uključujući teritorijalne promene nastale tokom rata.
Uprkos porukama o miru, izjave poput one iz božićnog obraćanja dodatno produbljuju tenzije i ostavljaju otvoreno pitanje da li je politički dijalog u ovom trenutku uopšte moguć.
BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
