UKRAJINI je ostalo malo efikasnih vojnih opcija, o čemu piše urednik The Guardian-a za pitanja odbrane i bezbednosti Den Sabag.

On ocenjuje da sadašnji nivo mobilizacije ne omogućava ni Rusiji ni Ukrajini da preokrenu situaciju na frontu u svoju korist, ali da će Rusija i ovakvim tempom napredovanja uspeti da zauzme ceo Donbas — najmanje za godinu dana, ako ne i više, imajući u vidu gustu izgrađenost terena i cenu u stotinama hiljada poginulih vojnika.

Takođe piše da i Ukrajina trpi ozbiljne gubitke prilikom pokušaja izvođenja ofanzivnih operacija (kao primer navodi prošlogodišnju ofanzivu Oružanih snaga Ukrajine u Kurskoj oblasti), što negativno utiče na stanje ukrajinskih rezervi.

-Neki Ukrajinci su zabrinuti da je intenzivna upotreba kontranapada od strane Kijeva tokom poslednje dve godine — najpre u Kurskoj oblasti Rusije u avgustu 2024, a zatim radi usporavanja ruskog napredovanja u gradu Pokrovsku i oko njega, uz korišćenje jurišnih jedinica — stvorila stratešku slabost. Kurska invazija, iako je nakratko podigla moral u Ukrajini, u srednjoročnom periodu nije donela mnogo, osim što je usporila napredovanje Rusije na drugim pravcima. Kritičari kažu da su takozvani ”pukovi Sirskog”, nazvani po glavnokomandujućem Aleksandru Sirskom, jer su pod njegovom direktnom odgovornošću, pretrpeli tolike gubitke da su ukrajinske rezerve postale nedovoljne za prevazilaženje kriza na prvoj liniji fronta. Posle Kurska, čini se da Ukrajina više nije u stanju da iznenadi na kopnu, smatra Sabag.

Prema njegovom mišljenju, događaji bi se najbrže mogli razvijati na političkom frontu, „posebno u Beloj kući, u zavisnosti od toga kako će Donald Tramp reagovati na svoje neuspešne pokušaje da postigne prekid vatre. Postoji rizik da bi ljutiti predsednik SAD mogao da smanji isporuke obaveštajnih podataka Kijevu ako Zelenski nastavi da odbija ustupanje teritorije, iako bi potpuni prekid isporuka oružja Ukrajini bio pravo iznenađenje. Postoji i nada da će prokremljovska pozicija Trampa biti potkopana lošim rezultatima republikanaca na međuizborima u SAD.“

On smatra da je najrealističnija perspektiva za Ukrajinu pokušaj da zadrži Rusiju u uslovima sadašnjeg gotovo potpunog zastoja, u nadi da će se na kraju nešto promeniti.

-Problem Kijeva, međutim, jeste u tome što, dok Vladimir Putin smatra da može nešto da dobije iz pregovora sa Trampom, on ne oseća neposredan pritisak da obustavi borbena dejstva, navodi se u tekstu.

Ranije je Vladimir Zelenski naveo 20 tačaka mirovnog plana, koje su delegacije iz Kijeva i Vašingtona razmatrale tokom pregovora u SAD.

Zapadna štampa je već ocenila da mirovni plan koji je izneo Zelenski predstavlja spremnost na povlačenje trupa iz Donbasa.

