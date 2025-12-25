KAKAV ŠOK TRANSFER? Oglasio se Nemanja Radonjić nakon vesti da prelazi iz Crvene zvezde u Vojvodinu

Glavna fudbalska tema u Srbiji postao je navodni prelazak Nemanje Radonjića u Vojvodinu iz Crvene zvezde.

Foto: M. Vukadinović

Krilni fudbaler je pao u drugi plan nakon utakmice protiv Lila, provevši na terenu svega 25 minuta.

Neposredno pred utakmicu protiv FCSB je i suspendovan, što je potvrdio tadšnji trener Vladan Milojević. Nedugo posle toga je doskorašnji strateg crveno-belih istakao da je reprezentativac Srbije završio godinu.

Tokom dana se u srpskim medijima pojavila informacija da je Vojvodina blizu da ga dovede u svoje redove, ali su izvori iz kluba potvrdili za B92.sport da u tome nema istine. Štaviše, Radonjić se nalazi na spisku za pripreme novog/starog trenera Dejana Stankovića koji želi da se uveri u njegove kvalitete.

FOTO: FK Crvena zvezda

Oglasio se i sam fudbaler na Instagramu, potvrdivši još jednom koliko mu znači Zvezda.

Najpre je podelio fotografije sa majske proslave prošlosezonske titule, a zatim i prikaz sebe sa Zvezdinog treninga čime je indirektno nagovestio da želi na proleće da se bori za novi trofej u dresu beogradskog kluba.

Podsetimo, Radonjić nije imao blistavu godinu pod Vladanom Milojević, ali bi sve moglo da se promeni pod Stankovićem budući da je reč o sličnim temperamentima.