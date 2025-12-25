Ekonomija

BROJEVI NAJBOLJE POKAZUJU ŠTA SE I KOLIKO RADILO: Pogledajte stanje putnih mreža u Srbiji od 1945. do danas (FOTO)

В.Н.

25. 12. 2025. u 07:40

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić juče je u saobraćaj svečano pustio još jednu, novu deonicu Moravskog koridora, auto-puta Pojate-Preljina, i to u dužini od 14,3 kilometra, od petlje Vrnjačka Banja do petlje Vrba na samom ulasku u Kraljevo. Ovom deonicom grad na Ibru konačno je priključen na evropsku mrežu auto-puteva.

БРОЈЕВИ НАЈБОЉЕ ПОКАЗУЈУ ШТА СЕ И КОЛИКО РАДИЛО: Погледајте стање путних мрежа у Србији од 1945. до данас (ФОТО)

Foto: Tanjug AP/Novosti

Otvaranje nove deonice Moravskog koridora samo je deo sveobuhvatnog rada na izgradnji auto-puteva i brzih saobraćajnica u našoj zemlji. 

Naime, brojke najbolje pokazuju koliko se u prethodnih 13 godina radilo na tome - predsednik Srbije Aleksandar Vučić od 2012. do danas izgradio je više puteva nego svi njegovi prethodnici za 67 godina!

Od 1945. do 2012. godine, u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva. Međutim, samo od 2013. godine, kada je na vlast došao Aleksandar Vučić sa Srpskom naprednom strankom, već je izgrađeno 623 kilometara, uključujući i Moravski koridor.

Takođe, trenutno je u izgradnji još 394 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a u planu je izgradnja još čak 936 kilometara!

Priloženi grafikon najbolje pokazuje šta se, kako i koliko menjalo, od dolaska na vlasti predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. 

Foto: Novosti

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EKSPO JE SVE BLIŽE: Do otvaranja ostalo još 500 dana, učešće potvrdilo čak 130 država
Ekonomija

0 0

EKSPO JE SVE BLIŽE: Do otvaranja ostalo još 500 dana, učešće potvrdilo čak 130 država

DANAS možemo da se pohvalimo da je učešće na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd potvrdilo čak 130 zemalja. Podsećamo da je naš početni cilj bio učešće 120 zemalja, što znači da već sada imamo razlog da podelimo izuzetno dobre vesti - svet se raduje dolasku u Beograd i prepoznaje Srbiju kao mesto susreta nacija, dijaloga i novih ideja, navodi se u saopštenju EKSPO.

24. 12. 2025. u 16:22

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima