BROJEVI NAJBOLJE POKAZUJU ŠTA SE I KOLIKO RADILO: Pogledajte stanje putnih mreža u Srbiji od 1945. do danas (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić juče je u saobraćaj svečano pustio još jednu, novu deonicu Moravskog koridora, auto-puta Pojate-Preljina, i to u dužini od 14,3 kilometra, od petlje Vrnjačka Banja do petlje Vrba na samom ulasku u Kraljevo. Ovom deonicom grad na Ibru konačno je priključen na evropsku mrežu auto-puteva.
Otvaranje nove deonice Moravskog koridora samo je deo sveobuhvatnog rada na izgradnji auto-puteva i brzih saobraćajnica u našoj zemlji.
Naime, brojke najbolje pokazuju koliko se u prethodnih 13 godina radilo na tome - predsednik Srbije Aleksandar Vučić od 2012. do danas izgradio je više puteva nego svi njegovi prethodnici za 67 godina!
Od 1945. do 2012. godine, u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva. Međutim, samo od 2013. godine, kada je na vlast došao Aleksandar Vučić sa Srpskom naprednom strankom, već je izgrađeno 623 kilometara, uključujući i Moravski koridor.
Takođe, trenutno je u izgradnji još 394 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a u planu je izgradnja još čak 936 kilometara!
Priloženi grafikon najbolje pokazuje šta se, kako i koliko menjalo, od dolaska na vlasti predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.
