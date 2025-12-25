Fudbal

USTAŠKA POSLA! Ceo region bruji o potezu Igora Štimca (FOTO)

25. 12. 2025. u 09:07

IGOR Štimac je opet zgrozio region!

УСТАШКА ПОСЛА! Цео регион бруји о потезу Игора Штимца (ФОТО)

Foto: Profimedia

Naime, na društvenim mrežama objavljena je fotografija na kojoj hrvatski trener pozira u jakni s obeležjem Herceg-Bosne.

Uz to, u desnoj ruci je nosio predmet na kojem je pisalo “Za dom spremni”.

Podsećanja radi, Štimac je nedavno već kažnjen zbog objava na društvenim mrežama u kojima je komentarisao političke i društvene teme, ali i suđenje u korist Borca, prenosi Faktor.

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza BiH 29. oktobra 2025. godine kaznila ga je zbog toga sa 5.000 KM. Uz novčanu, dobio je i uslovnu kaznu zabrane vršenja funkcije od šest meseci koja će se aktivirati ako se ponovi prekršaj.

Hrvatska zajednica Herceg-Bosna bila je samoproglašena, međunarodno nepriznata država od 1991. do 1994. kao i za vreme rata u Bosni i Hercegovini koju je osnovao politički i vojni vrh Hrvata u BiH (HDZ BiH i HVO).

