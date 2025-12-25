BOSANCI ĆE DA PUKNU OD MUKE! Zvezdin biser izabrao reprezentaciju Srbije
OD postanka Bosna i Hercegovine je u velikom problemu. Dobar deo fudbačlera, odnosno sportista sa tog područja su izabrali da brane boje Srbije, Hrvatske, Austrije, Turske...
Poslednji u nizu je Stefan Gudelj. Naime, jedan od najperspektivnijih mladih fudbalera Crvene zvezde, sve je bliži odluci da obuče reprezentativni dres Srbije.
Gudelj je bio redovan član mlađih selekcija Bosne i Hercegovine, a poslednji nastup za ovu državu zabeležio je u kadetskom uzrastu.
Od tada, pozivima reprezentacije BiH se nije odazivao, a prema najnovijim informacijama do kojih je došao B92.sport – mladi fudbaler je odlučio da u budućnosti nastupa za Srbiju, s obzirom na to da poseduje i srpsko sportsko državljanstvo.
Inače, Crvena zvezda je pokazala koliko ozbiljno računa na njega još u maju ove godine, kada je sa klubom potpisao profesionalni ugovor.
A Gudelj se našao i na spisku igrača za zimske pripreme seniorskog sastava pod palicom Dejana Stankovića, što ukazuje na to da bi tokom prolećnog dela sezone mogao da dobije priliku da debituje u najjačoj domaćoj konkurenciji.
