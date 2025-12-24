VUČIĆ OTVORIO NOVU DEONICU MORAVSKOG KORIDORA: Sutra u 8 biće puštena u saobraćaj - besplatno do 14. januara (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji otvaranja deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor), petlja "Vrnjačka banja" - petlja "Vrba".

- Mnogo sam srećan što danas otvaramo, kako sve ovo izgleda, ovo je dokaz da Srbija može sve da uradi. Zahvalan sam svima, sada se već nazire kraj Moravskog koridora, 71 kilometar smo završili. Značiće mnogo više investitora, posla, ali i veću pokretljivost. Iako smo bili kritikovani, hoću da se zahvalim i Amerikancima i Turcima i Englezima, koji su učestvovali u ovome. ovo čudesno izgleda, srećan sam i ponosam. Nama ostaje da radimo. mnogo bliži je Beograd i za ljude u raški i za ljude sa KiM. Mi bismo finansirali put od 45 kilometra od Jarinja do Kosovske Mitrovice - naveo je predsednik Vučić.

Predsednik je kazao da želi da lokalne i regionalne puteve radimo.

- Ovo su žile kucavice, ali lokalni i regionalni putevi znače svakom čoveku. Oni su za celu zemlju od ogromnog značaja. Malo ko se nadao da ćemo to ikada da uradimo. Nastavićemo da radimo i gradimo. Želim svima srećne praznike, sutra srećan Badnji dan i Božić, koji slave po Gregorijanskom kalendaru - rekao je predsednik.

Predsednik razgovara sa građanima.

- Gde god da krenete videli ste digitalne table, na kojima piše šta vas sve očekuje na putu - kazao je predsednik. Dodao je da je reč o izuzetnom putu, putu izuzetne sigurnosti i bezbednosti.

- Sutra ujutru u osam sati ova deonica će biti puštena u saobraćaj. Besplatno korišćenje će biti do Nove godine. Saška će da produži, do malog Božića, do 14. januara, biće besplatno - rekao je Vučić.

Kazao je da sada ljudi, kada vide da se radi, traže više.

- Mi moramo da naučimo da radimo na drugim mestima, takvo je savremeno doba - rekao je predsednik i naveo primer Nemačke.

O opoziciji

O navodima Borka Stefanovića da je SNS uništio srpsku diplomatiju, Vučić kaže:

- Svaka politika se na kraju svodi na rezultate. Ne na to da li neko ima lepu frizuru, da li je debeo, ovakav ili onakav. Suština je u tome kakvi su vam rezultati. U naše vreme nemamo velike pogrome našeg stanovništva, nemamo ratove, u naše vreme nije nam se otcepio nijedan deo naše teritorije. Sve je to u njihove vreme. U njihove vreme investitora nije bilo, investitori su bili domaći pljčkaši, koji su punili svoje džepove, a narod ostajao bez posla. To su sve rezultati spoljne i unutrašnje politike, koordinisanog delovanja te dve politike. Kada sagledate te rezulate i naše današnje, uz sve to što nikada nisam zadovoljan i dovoljno srećan, njihovi rezultati su turobni, skaradni i sramotni. Ali hvala im, ja nisam znao da je Snežana Janković SNS kadar ili goran Aleksić. Baš sam srećan ako jesu. Snežana Janković je ambasador naš u Nemačkoj, fantastična jedna žena, vrhunski profesionalac. Ona nije član SNS-a, ali se nadam da glasa za SNS. To targetiranje ljudi samo zato što vam se ne sviđa što obavljaju svoj posao na dobar način, je sramota, al šta da radite - rekao je Vučić.

O izjavama Branka Ružića

Predsednik je izjavio da još nisu vođeni razgovori o tome ko će činiti izbornu listu oko SNS na narednim izborima, ali da je uveren da će to biti široka lista na kojoj će biti dobri ljudi koji žele pristojnu Srbiju.

- Verujem da će to biti jedna široka lista jednog velikog pokreta svih dobrih ljudi koji žele pristojnu Srbiju. Kakvi će rezultati biti - videćemo. Mnogo je teško posle toliko godina da dobijete ljubav, poverenje i strast od onih koji hoće da glasaju - rekao je Vučić, na pitanje da prokomentariše izjavu Branka Ružića da neće biti na listi SPS-a, ako ta stranka bude izašla na izbore zajedno sa SNS-om.

Predsednik je naglasio da ne želi da se meša u unutrašnja pitanja SPS-a.

- Razlika između SPS-a i SNS-a nije mala. Ja poštujem SPS, ali nimalo ne poštujem Branka Ružića i nikada ga nisam poštovao. Nikada nisam poštovao one koji se dodvoravaju stranim zemljama i misle da iza leđa svojoj zemlji mogu da ostvare neke svoje lične ciljeve. SPS ima mnogo divnih ljudi i mnogo dobrih domaćina širom Srbije i nijedan od njih, siguran sam, neće ići za takvom politikom - rekao je predsednik.

O NIS-u

O navodima ruskog portala da je pronađeno rešenje za NIS, koje bi zadovoljilo i Moskvu i Beograd, predsednik kaže:

- Ja ga nisam video. Ovo što je produžen rok za njihove pregovore, to je jedna stvar. Mi imamo ogroman problem. Mi ne možemo da uvezemo šest hiljada tona dizela na dnevnom nivou. Mi pokrivamo sve iz tekućih rezervi. Ni zbog čega nisam srećan, baš se mučimo. neću ljude da maltretiram, da ih govorim kakve sve probleme imamo. Čudesno je da smo 76 dana uspeli bez kapi nafte da izdržimo. Izdržaćemo još. Zato što smo bili spremni, zato što smo se ponašali kao pravi domaćini. Ali ti rokovi za sklapanje ugovora, šta ćemo mi da radimo do 24. marta, da se ubijemo četiri puta do tada? Moramo da rešavamo ili brzo ili na neki drugi način. Ja se nadam da će Rusi uspeti sa nekim sa kim god oni hoće uspeti na pronađu najbolje moguće rešenje. Mi smo u problemu trenutno, dok još ne počnu da funkcionišu sporedne sankcije oni nisu u problemu, ali mi smo u problemu. To što vi ne vidite moje suze i moju vrisku i kuknjavu, ne znači da situacija nije dramatična i teška. To znači da smo se mi dobro pripremili, ali da nam polako taj peščani sat curi. Ja neću da se vraćamo na kantice, na ono što smo imali u prošlosti. Mi taj problem moramo brzo da rešavamo. Mi crpimo i trošimo ono što smo čuvali godinama, ono što smo mi platili. Smejali ste mi se i za grašak i pasulj. Nekad sam sebi ličio na svog oca, koji je u podrumu drži 50 kilograma masti i 50 kilograma brašna. Tako smo se i mi ponašali i zahvaljujući tome smo imali goriva. Ali curi nam sat. Ja ću da budem kriv svakome. Da li ima posebno dobrih vesti? Ima razgovora koji nam nagoveštavaju da je moguće da se nešto dogodi. Da li ima nešto zbog čega bismo bili radosni? To se još nije dogodilo.

Vučić stigao u Novo Selo kod Vrnjačke Banje.

Predsednik je stigao u Novo Selo kod Vrnjačke Banje, gde je na mapi pogledao aktuelne radove.

- Neverovatno je kako to izgleda, čudesno izgleda. Ovaj auto-put je čudesan, povezuje jug i jugoistok Srbije sa zapadom - kazao je predsednik. On je najavio da će još 29 kilometara od Čačka do Kraljeva biti otvoreno u maju, a da će ceo Moravski koridora biti gotov do septembra 2026.

- Nama ostaje, kada budemo otvorili u maju, junu, Čačak - Kraljevo, odnosno Preljina i Adrani, ostaje još ovih 12 kilometara od Adrana do Vrbe, da se ovo poveže oko Kraljeva i to će biti gotovo do septembra - rekao je

Vučić kaže da ne može da sakrije osmeh.

- Srećan sam zato što znam da ljudi sada vide da sve što su nekada bili snovi može da bude realnost. Ovo su velike stvari, ovako se Srbija radi i gradi. Ovo je Ekspo, a ne samo Srbija i Beograd - kaže Vučić.

On je podsetio i da je poslednjih godina izgrađeno više puta nego sve ukupno od 1945. na ovamo. Govorio je i o planovima za put ka Jarinju i Kosovskoj Mitrovici.

- Odavde se ide iz Kraljeva za Beograd, pogledajte koliko uštedite. Od juna do Beograda sat i 30, sat i 35 - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da se nada da će na proleće uspeti da se nađe način za finansiranje lokalnih puteva.

O izborima na KiM

Upitan za izbore koji se održavaju 28. decembra na KiM, Vučić je pozvao naše sunarodnike da glasaju za Srpsku listu.

- Pozivam narod srpski da glasa za Srpsku listu, prave suštinske zaštitnike srpskih nacionalnih interesa. I to je moja molba našem narodu na Kosovu i Metohiji - rekao je Vučić.

Veliki broj građana čeka Vučića

Veliki broj građana Rasinskog i Raškog okruga dočekao je predsednika Vučića.

Sve o Moravskom koridoru

Otvorena deonica auto-puta (E-761) Pojate-Preljina od Vrnjačke Banje do petlje Vrba u dužini oko 14 kilometara (13,78 km), što će činiti ukupno 72 km novog auto-puta.

Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 km i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.

Auto-put se gradi za brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, što će obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja, kažu u Koridorima Srbije.

Moravski koridor je i prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Puštanjem u saobraćaj deonice Vrnjačka Banja - Vrba, Moravski koridor je došao do ulaska u Kraljevo.

Vreme putovanja od Beograda do Vrbe, preko Pojata, sada će biti dva sata i 10 minuta, a nakon otvaranja ostatka Moravskog koridora, preko Čačka će se do Vrbe stizati za sat i 30 minuta.

U aprilu 2023. godine puštena je u saobraćaj deonica od Pojata do Makrešana, u decembru 2023. deonica od Makrešana do Kruševca (Koševi), a u decembru 2024. godine deonica od Kruševca (Koševi) do Vrnjačke Banje.

Prema podacima Koridora Srbije, na deonici Vrnjačka Banja - Vrba (petlja Vrnjačka Banja - petlja Vrba), dužine 14 km izgrađena je denivelisana raskrsnica Vrba, koja omogućava vezu Moravskog koridora sa postojećim državnim putevima IB reda 23 (Kruševac-Kraljevo) i IB reda 24 (Kraljevo- Kragujevac).

Izgrađena je i pristupna saobraćajnica koja saobraćajno povezuje i ova dva magistralna puta koji ranije nisu bili povezani, a u okviru nje izgrađen je i novi most preko Zapadne Morave dužine 361 metar.

Izgrađeno je 19 mostova, osam pločastih propusta i dva nadvožnjaka.

Takođe, na ovom delu auto-puta izgrađena je obaloutvrda (Objekat 11) ukupne dužine 716,7 m, kao i 7,05 km lokalnih puteva.

U okviru projekta izgradnje Moravskog koridora izvode se i radovi na hidrotehničkom uređenju reke Zapadna Morava u dužini oko 60 km, čime se auto-put štiti od velikih voda Zapadne Morave, ali se povećava i stepen zaštite od poplava okolnog područja, što ima značajan pozitivan efekat na stanovništvo i privredu ovog područja.

Koridori Srbije su u oktobru 2025. u rad pustili i denivelisanu raskrsnicu Koševi, koja se nalazi na prethodno otvorenoj deonici Kruševac (Koševi) - Vrnjačka Banja.

Ova denivelisana raskrsnica predstavlja vezu Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, ali i vezu sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema ski-centru Kopaonik, što je znatno skratilo vreme putovanja od početka ove ski-sezone.

Uporedo sa izgradnjom ove deonice, izvode se radovi na ostatku projekta, odnosno od Vrbe do Preljine, u dužini od oko 40 km.

Novi auto-put značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi i predstavlja ogromnu šansu za domaću privredu i industriju.

Dobrobit izgradnje direktno će osetiti stanovnici Ćićevca, Varvarina, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Čačka, kažu u Koridorima Srbije.

Izvođač radova je američko - turski konzorcijum "Bechtel-Enka".

