DOŠLA JE ZIMA BIĆE DUGA I HLADNA: Vremenska prognoza za četvrtak, 25. decembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Profimedia

VREME U SRBIJI

Oblačno i malo hladnije.

Sneg pretežno u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, a u Vojvodini, nakon suvog jutra, u toku dana padavine uglavnom u vidu kiše ili susnežice.

Do večeri u većini regiona uslediće prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji, gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći.

Vetar slab i umeren, a u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni.

Temperatura u prvom delu dana u intervalu od 0 do 5 stepeni, a posle podne i uveče od -3 do 2 stepena.

VREME U BEOGRADU

Oblačno, vetrovito i malo hladnije sa padavinama, u nižim delovima grada tokom većeg dela dana na granici kiše i snega, dok se u višim delovima Beograda prognozira sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Vetar umeren i jak istočni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 2 do 4 stepena, tokom dana u padu, a uveče oko 0. Krajem dana i u toku noći očekuje se da će sneg prestati da pada.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U petak biće umereno do potpuno oblačno i bez padavina.

U subotu uslediće delimično razvedravanje.

Od nedelje do kraja perioda (1. januara) biće promenljivo sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega.

Tokom celog perioda u jutarnjim satima očekuje se mraz slabog do umerenog intenziteta, a dnevna temperatura biće 1 do 6 stepeni.

Počeće da duva umeren i jak severni i severozapadni vetar, u petak i subotu (26 - 27. decembra) najpre u istočnoj Srbiji, a od nedelje (28. decembra) i u ostalim krajevima.

(sputnikportal.rs)

