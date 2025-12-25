DOŠLA JE ZIMA BIĆE DUGA I HLADNA: Vremenska prognoza za četvrtak, 25. decembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Oblačno i malo hladnije.
Sneg pretežno u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, a u Vojvodini, nakon suvog jutra, u toku dana padavine uglavnom u vidu kiše ili susnežice.
Do večeri u većini regiona uslediće prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji, gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći.
Vetar slab i umeren, a u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni.
Temperatura u prvom delu dana u intervalu od 0 do 5 stepeni, a posle podne i uveče od -3 do 2 stepena.
VREME U BEOGRADU
Oblačno, vetrovito i malo hladnije sa padavinama, u nižim delovima grada tokom većeg dela dana na granici kiše i snega, dok se u višim delovima Beograda prognozira sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.
Vetar umeren i jak istočni i jugoistočni.
Jutarnja temperatura od 2 do 4 stepena, tokom dana u padu, a uveče oko 0. Krajem dana i u toku noći očekuje se da će sneg prestati da pada.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U petak biće umereno do potpuno oblačno i bez padavina.
U subotu uslediće delimično razvedravanje.
Od nedelje do kraja perioda (1. januara) biće promenljivo sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega.
Tokom celog perioda u jutarnjim satima očekuje se mraz slabog do umerenog intenziteta, a dnevna temperatura biće 1 do 6 stepeni.
Počeće da duva umeren i jak severni i severozapadni vetar, u petak i subotu (26 - 27. decembra) najpre u istočnoj Srbiji, a od nedelje (28. decembra) i u ostalim krajevima.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
STIGLA JE PROMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Vremenska prognoza za sredu, 24. decembar
24. 12. 2025. u 00:00
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
"SAD JE TITO ODJEDNOM POBIO JADNE HRVATE..." Vedrana o bivšoj državi: "Sve sam više Jugoslovenka kako vreme odmiče!"
VEDRANA ne bira reči kada govori o vremenu Jugoslavije...
24. 12. 2025. u 09:52
Komentari (0)