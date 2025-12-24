"IMAMO ODREĐENE STVARI U NAŠEM SEFU, PITANJE JE KAD ĆEMO TO OBELODANITI" Vučić o KiM: Pritisnuti smo u ćošak i borićemo se za svoje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su mnogi regionalni i veliki svetski faktori krenuli u novi talas priznanja nezavisnosti tzv. Kosova i istakao da će Srbija morati da nastavi težak i naporan posao i rad na otpriznavanju.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Vučić je, obraćajući se na Ambasadorskoj konferenciji u Beogradu, rekao srpskim ambasadorima da je njihov posao da vode politiku Srbije, da mogu da unesu ličnu notu, ali da se granica ne sme preći.

- Za nas je KiM neotuđivi deo Srbije, tako je bilo i tako će biti i znam da nije prijatno kada o tome morate da govorite u Londonu, Vašingtonu..., ali to je tako, te vas molim da nemamo rasprava u vezi toga, nemamo razgovora. U protivnom, niste zastupali našu politiku - istakao je Vučić obraćajući se ambasadorima.

Ukazao je da, kada je reč o Kosovu i Metohiji, ni Priština, ali ni velike sile, ne poštuju ništa što je do sada potpisano u okviru dijaloga Beograda i Prištine.

Vučić je dodao da, kada je reč o priznavanju tzv. Kosova, radi se o tuđim pretenzijama ne samo na teritoriju Srbije, već i na ceo regionalni prostor.

- Mi toga moramo da budemo svesni, to je nedvosmisleno i potpuno jasno - naglasio je Vučić.

Navodeći da Srbija nema potrebe i ne želi da ulazi u sukobe, rekao je da će nastaviti da pokušava da i dalje razgovara sa svima.

- I uvek da razgovaramo i trudimo se da jedino na takav način rešavamo naše probleme i odnose sa svima drugima. Moraćemo da radimo ono što je naš posao i da nastavimo težak i naporan posao i rad na otpriznavanju - naveo je Vučić i dodao da postoje određene stvari u "našem sefu" i da je trenutno pitanje kada će to i da li će biti pokazano i obelodanjeno u javnosti.

Prema njegovim rečima, do sada nije pokazano jer smo se čuvali toga da negde nekoga od tih velikih ne bismo povredili, pošto oni, kako je naveo, uvek imaju neverovatnu moć pritiska.

- Nema više razloga za tim. Mi smo pritisnuti u ćošak i borićemo se za svoje i štitićemo svoje - istakao je predsednik Vučić.

(Tanjug)