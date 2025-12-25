"STRELJATI VUČIĆA" - DANICA VUČENIĆ: "Šta je sporno" (VIDEO)
DANICA Vučenić, TV novinarka tajkunske televizije N1, nije videla ništa sporno u pretnjama kolumniste Aleksandra Dikića - upućenim predsedniku Vučiću.
Nakon što je Aleksandar Dikić uhapšen, Danica Vučenić je u emisiji razgovarala sa njegovim advokatom - Ivanom Ninićem, navodeći da nije jasno zašto mu se stavlja na teret rušenje ustavnog poretka, budući da u njegovoj izjavi "ne vidi" ništa sporno.
Ova izjava postaje alarmantna ako uzmemo u obzir ono što je Dikić izgovorio i svrstava novinarku N1 u red onih kojima, izgleda, navodi uhapšenog kolumniste ne smetaju.
Podsećamo, Aleksandar Dikić je prićajući o Aleksandru Vučiću pomenuo i streljanje.
- Dakle vaš cilj jeste da srušite režim i da napravire sistem za koji će funkcionisati posle Aleksandra Vučića... kada ga budemo streljali da mu stavimo povez na oči - rekao je kolumnista.
Spornu izjavu Aleksandra Dikića možete čuti u video-snimku ispod teksta.
Preporučujemo
ONI MRZE SRBIJU: United Media Group kao medijski front protiv države
25. 12. 2025. u 10:23
VUČIĆ JUČE OTVORIO NOVU DEONICU MORAVSKOG KORIDORA: Srbija može sve da uradi
25. 12. 2025. u 07:32
DANAS U 11 ČASOVA: Vučić obilazi radove na Novom savskom mostu u Beogradu
25. 12. 2025. u 07:21
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
"SAD JE TITO ODJEDNOM POBIO JADNE HRVATE..." Vedrana o bivšoj državi: "Sve sam više Jugoslovenka kako vreme odmiče!"
VEDRANA ne bira reči kada govori o vremenu Jugoslavije...
24. 12. 2025. u 09:52
Komentari (0)