"STRELJATI VUČIĆA" - DANICA VUČENIĆ: "Šta je sporno" (VIDEO)

DANICA Vučenić, TV novinarka tajkunske televizije N1, nije videla ništa sporno u pretnjama kolumniste Aleksandra Dikića - upućenim predsedniku Vučiću.

Foto: Printscreen/N1

Nakon što je Aleksandar Dikić uhapšen, Danica Vučenić je u emisiji razgovarala sa njegovim advokatom - Ivanom Ninićem, navodeći da nije jasno zašto mu se stavlja na teret rušenje ustavnog poretka, budući da u njegovoj izjavi "ne vidi" ništa sporno.

SRAM VAS BRE BILO! Voditeljka N1 nije videla ništa sporno u izjavi DS-ovca Aleksandra Dikića koji je izjavio da bi STRELJAO Vučićeve saradnike sa povezom preko očiju kad bi došli na vlast!" pic.twitter.com/8OqFU9s8hI — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) December 24, 2025

Ova izjava postaje alarmantna ako uzmemo u obzir ono što je Dikić izgovorio i svrstava novinarku N1 u red onih kojima, izgleda, navodi uhapšenog kolumniste ne smetaju.

Podsećamo, Aleksandar Dikić je prićajući o Aleksandru Vučiću pomenuo i streljanje.

- Dakle vaš cilj jeste da srušite režim i da napravire sistem za koji će funkcionisati posle Aleksandra Vučića... kada ga budemo streljali da mu stavimo povez na oči - rekao je kolumnista.

