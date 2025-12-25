Politika

"STRELJATI VUČIĆA" - DANICA VUČENIĆ: "Šta je sporno" (VIDEO)

В.Н.

25. 12. 2025. u 09:23

DANICA Vučenić, TV novinarka tajkunske televizije N1, nije videla ništa sporno u pretnjama kolumniste Aleksandra Dikića - upućenim predsedniku Vučiću.

СТРЕЉАТИ ВУЧИЋА - ДАНИЦА ВУЧЕНИЋ: Шта је спорно (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/N1

Nakon što je Aleksandar Dikić uhapšen, Danica Vučenić je u emisiji razgovarala sa njegovim advokatom - Ivanom Ninićem, navodeći da nije jasno zašto mu se stavlja na teret rušenje ustavnog poretka, budući da u njegovoj izjavi "ne vidi" ništa sporno.

Ova izjava postaje alarmantna ako uzmemo u obzir ono što je Dikić izgovorio i svrstava novinarku N1 u red onih kojima, izgleda, navodi uhapšenog kolumniste ne smetaju.

Podsećamo, Aleksandar Dikić je prićajući o Aleksandru Vučiću pomenuo i streljanje.

- Dakle vaš cilj jeste da srušite režim i da napravire sistem za koji će funkcionisati posle Aleksandra Vučića... kada ga budemo streljali da mu stavimo povez na oči - rekao je kolumnista.

Spornu izjavu Aleksandra Dikića možete čuti u video-snimku ispod teksta.

NEODGOVORNO i zlonamerno delovanje medija N1 i Nova.rs već godinama ima isti cilj i isti metod: da se u javnosti proizvede utisak stalne krize, haosa i pobune, čak i onda kada realnost pokazuje suprotno. U njihovom narativu Srbija je uvek krivac, institucije su uvek sumnjive, a društvo trajno podeljeno. To nije niz grešaka, već kontinuitet svesnog delovanja.

