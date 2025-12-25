Košarka

AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! NBA liga hitno reagovala zbog Nikole Jokića

Новости онлине

25. 12. 2025. u 07:00

Ceo svet zna kakav je košarkaš Nikola Jokić, iz meča u meč godinama ostavlja planetu bez teksta, ali ne samo onim što radi na parketu.

Foto AP

Detalji koje ne vide uvek svi, a koje radi čak i kada je na klupi, prave razliku između šampiona i običnih igrača. Srbin je uvek podrška saigračima, kada vidi da ne mora da povuče, poene prepusti drugima, a on se posveti asistencijama i skokovima. 

Njegov lični rezultat mu nikada nije ispred timskog, ali i pored toga beleži imprersivne brojke. Centar Denvera  je lider u NBA ligi po skokovima i aistencijama. Nikola prosečno beleži 29,8 poena, 12 skokova i 10,9 asistencija.

Kada se radi o skokovima i asistecijama niko mu nije rivala u najjačoj ligi na svetu, pa radi ono što je radio Vilt Čemberlen u sezoni 1967/68. NBA liga je na društvenim mrežama to morala da istakne u prvi plan i na taj način najavi spektakl za Božić, duel Denvera i Minesote u Bol areni (petak, 04.30).  Takođe, najjača liga na svetu objavila je i sjajan video snimak sa najboljim potezima srpskog centra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objava koju deli NBA (@nba)

Inače, Vilt Čemberlen je jedini koji je predvodio ligu po broju poena, asistencija i skokova, a Nikola Jokić je na dobrom putu da to ponovi ove sezone.

