DANAS U 11 ČASOVA: Vučić obilazi radove na Novom savskom mostu u Beogradu
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu u Beogradu.
Vučić će radove obići u 11 časova, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
BONUS VIDEO - Veliko broj građana Rasinskog i Raškog okruga dočekuje predsednika Vučića
