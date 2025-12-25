DANAS U 11 ČASOVA: Vučić obilazi radove na Novom savskom mostu u Beogradu

ČLAN GI SPO Slađan Nikolčević saopštio je da se povlači iz izbornog procesa u kom je bio jedini kandidat za poslanika te građanske inicijative iz Opštinskog odbora Štrpce, jer je, kako je naveo, svestan da je delovanje predsednika GI SPO i ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića zasnovano na ličnom interesu i da vodi u dalje podele i slabljenje položaja srpskog naroda na Kosovu.