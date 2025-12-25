Politika

DANAS U 11 ČASOVA: Vučić obilazi radove na Novom savskom mostu u Beogradu

В.Н.

25. 12. 2025. u 07:21

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu u Beogradu.

ДАНАС У 11 ЧАСОВА: Вучић обилази радове на Новом савском мосту у Београду

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Vučić će radove obići u 11 časova, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

BONUS VIDEO - Veliko broj građana Rasinskog i Raškog okruga dočekuje predsednika Vučića

