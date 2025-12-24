ČETIRI JASNA CILJA POSTAVLJENA PRED SRPSKE DIPLOMATE: Ambasadorska konferencija u Beogradu - Obratio se predsednik Vučić (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je otvorio Ambasadorsku konferenciju, na kojoj se obratio srpskim diplomatama.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Na samom početku naše diplomate - ambasadore, konzule..., pozdravio je šef diplomatije Marko Đurić.

Predsednik je na samom početku postavio pitanje šta nam je činiti i šta treba promeniti, pa naglasio da treba kreirati politiku i uticaj na zemlje u kojima se nalaze.

Rekao je i da je za mesto ambasadora nekad bila velika borba za mesta u bogatim evropskim državama, ali ne i Africi, Aziji...

- Moramo da pojačamo prisustvo u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, evo i zašto!

- Nije vaš posao da se dopadate bilo kome - dodao je predsednik.

Vučić je izjavio je danas da su mnogi regionalni i veliki svetski faktori krenuli u novi talas priznanja nezavisnosti tzv. Kosova i istakao da će Srbija morati da nastavi težak i naporan posao i rad na otpriznavanju.

Vučić je, obraćajući se na Ambasadorskoj konferenciji u Beogradu, rekao srpskim ambasadorima da je njihov posao da vode politiku Srbije, da mogu da unesu ličnu notu, ali da se granica ne sme preći i da se ne sme ići mimo Ustava Republike Srbije.ž

- Za nas je KiM neotuđivi deo Srbije, tako je bilo i tako će biti i znam da nije prijatno kada o tome morate da govorite u Londonu, Vašingtonu..., ali to je tako, te vas molim da nemamo rasprava u vezi toga, nemamo razgovora. U protivnom, niste zastupali našu politiku - istakao je Vučić obraćajući se ambasadorima.

Ukazao je da, kada je reč o Kosovu i Metohiji, ni Priština, ali ni velike sile, ne poštuju ništa što je do sada potpisano u okviru dijaloga Beograda i Prištine.

Vučić je dodao da, kada je reč o priznavanju tzv. Kosova, radi se o tuđim pretenzijama ne samo na teritoriju Srbije, već i na ceo regionalni prostor.

Naveo je da je, kada je reč o priznanjima Sudana i Sirije, jasan i nedvosmislen uticaj Turske i Saudijske Arabije.

- Mi toga moramo da budemo svesni, to je nedvosmisleno i potpuno jasno - naglasio je Vučić.

Navodeći da Srbija nema potrebe i ne želi da ulazi u sukobe, rekao je da će nastaviti da pokušava da i dalje razgovara sa svima.

- I uvek da razgovaramo i trudimo se da jedino na takav način rešavamo naše probleme i odnose sa svima drugima. Moraćemo da radimo ono što je naš posao i da nastavimo težak i naporan posao i rad na otpriznavanju - naveo je Vučić i dodao da postoje određene stvari u "našem sefu" i da je trenutno pitanje kada će to i da li će biti pokazano i obelodanjeno u javnosti.

Prema njegovim rečima, do sada nije pokazano jer smo se čuvali toga da negde nekoga od tih velikih ne bismo povredili, pošto oni, kako je naveo, uvek imaju neverovatnu moć pritiska.

- Nema više razloga za tim. Mi smo pritisnuti u ćošak i borićemo se za svoje i štitićemo svoje - naglasio je Vučić.

Istakao je da, kada su pokušali da u UN donesu rezoluciji o genocidu u Srebrenici, nisu čak Srbiju ni konsultovali, ni oko učešća, a kamoli oko odluke.

- Ali, zahvaljujući ogromnom angažmanu i radu uspeli smo da pokažemo da jedna mala zemlja može da se suprotstavi i, ako hoćete, u broju glasova, na neočekivan način, pobedi velike sile - rekao je Vučić.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Kako je naveo, to je bio prvi veliki poraz kombinovano najvećeg dela zemalja Evropske unije, ne računajući njih nekoliko, tačnije četiri, koje su glasale ili protiv ili uzdržano, i SAD, uprkos pritiscima koje su vršili na sve manje zemlje širom sveta.

- Mi smo uspeli da ogromnom borbom, ogromnom snagom i ogromnom energijom ostvarimo veliku pobedu, bez obzira na to kako oni to računaju. Bez obzira na to što su pravila za ishod glasanja bila tragikomična i nimalo nisu priličila demokratskom uređenju država koje su izglasavanje rezolucije zahtevale - istakao je predsednik Vučić.

Kaže da smo se dolaskom Trampove administracije nadali pomaku napred.

- Za sada nismo to mjogli da osetimo, ni po tarifama, sankcijama NIS-u, ništa od toga nije išlo u prilog Srbije.

- Kada nam je bilo teško, nismo dobili podršku ni od drugih velikih sila, ni na istoku ni u EU. Bilo ko od njih je mogao u tim trenucima da kaže "mi smo tu sa vama, mi smo tu za vas". Niko od njih to nije učinio, svako je imao neke svoje razloge za pritisak, očekujući još više od Srbije, tražeći mnogo, ne dajući ništa. Dobro smo razumeli tu poruku i mislim da je to važno, znajući da ne možemo sami u svetu, zato i jesmo na evropskom putu. Ovo nam je za nauk da moramo sami da gradimo svoju snagu, da brinemo sami o sebi, ni o kome drugom i da po tom pitanju budemo veoma sebični. Da se trudimo da uradimo što je moguće više za svoj narod i građane, a da ne razmišljamo, hoće li neko drugi biti nama zadovoljan ili ne. Ne mogu da vam opišem koliko me ne interesuje šta svi oni zajedno misle o nama, šta će da mi kažu i koja će sredstav pritiska da vrše. To vreme je prošlo. Dobro je što su pokazali šta misle o nama i šta nam žele u najtežim trenucima za našu zemlju - naveo je Vučić.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Očuvanje mira i stabilnosti

Kao prvi cilj pred srpske diplomate Vučić je istakao očuvanje mira i stabilnosti.

Najteži cilj za ostvarenje u narednom periodu biće očuvanje mira i stabilnosti u zemlji i to mora da bude i vaš i naš najvažniji zadataka, navodi predsednik.

- Svakoga dana je očuvati mir sve teže. I kada pogledate ta pomeranja jednih ka drigima, podsetiću vas da je na početku rata u Ukrajini bilo nećemo da dajemo oružje, samo opremu, pa onda ćemo da dajemo municiju, pa lako njaoružanje, pa samo određene tipove kratkog dometa, pa najsavremenija kojima se tuku ciljevi na teritoriji Rusije... Ciljevi su se menjali, mete su se menjale. I Rusi su govorili jedno pa su tokom operacije menjali svoje ciljeve. Retorika, socijalne mreže, navijački mediji, dovode do toga da sukobi budu sve žešći i da nema povlačenja ni na jednoj strani. Jasno je i potpuno nedvosmileno, čak i kada bi se to sutra zaustavilo, cenimo napore Donalda Trampa, da bi se otvoreni sukob između Evropljana i Rusa i dalje nastavio - navodi Vučić.

Kaže da se u regionu tako iznenada dobijaju sastanci Prištine, Tirane i Zagreba koje svi nipodaštavaju i pitaju "gde će oni nas da napadnu".

- A što su onda održali sastanak? Što su potpisali ugovor o saradnji i vojnom savezu? Zbog čega su širili sporazume sa Slovenijom, pokušavali da uvedu i Bugarsku. Izvesno je da to nisu uradili zbog priče za novine, naprotiv. I kada sam razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a i ljudima u EU, svi bi slegali ramenima. A posledice danas vidimo - od onoga "poštovaćemo povelju UN i rezolucoiju 1244" do toga da Amerikanci nedvosmisleno i otvoreno naoružavaju Albance na Kosovu i Metohiji, o Turskoj da ne govorim. Više nisu nikakav problem brze isporuke haubica sa jednim ciljem - direktnog ugrožavanja Srbije i njenog teritorijalnog integriteta i napada na civilno stanovništvo i vojno-policijske strukture Republike Srbije - navodi Vučić.

Upitao je zbog čega se dešava naoružavanje Hrvatske.

- Jedna permanentna kampanja protiv Srbije, srpskog naroda i predstavnika Srbije. Svi u okruženju su u NATO. Pitam - protiv koga je to usmereno? Od koga da se zaštitite? Valjda je NATO dovoljno jak da u svakom trenutku savlada malenu Srbiju. Teško da bi se Srbija usudila, a i to nije naša politika, da bilo koga napadne u regionu. Zbog čega stotine novih točkaša, 18 novih cezara, avioni, oruđe, sve drugo... Zbog Austrije, koja je tobož vojno neutralna? Neće biti, biće da je zbog Srbije. Polako ali sigurno, da bi se zaštitilo istočno krilo prilikom eventualnog sukoba sa Rusijom, gomilaju se trupe u našem okruženju. Naš posao je da sačuvamo mir. Da dobro razumemo sve što nam rade, ali da reagujemo mirno, smireno, trpeljivo. Sve dok snažimo svije kapacitete, i dok naša ekonomija raste, jednako brzo ili brže od njihovih ekonomija, mi ne možemo da budemo ugroženi. Neće biti jednostavno, ali ćemo morati da sačumao mir jer smo imali generacije ljudi u zemlji koje smo gubili od početka do kraja prošlog veka. Vreme je da imamo jedan vek mira, stabilnosti i sigurnosti za naše građane - naveo je Vučić

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Kao drugi cilj Vučić je izdvojio očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

Oko tog cilja niti ima posebnih razgovora, osim onih o tome kako da uređujemo naše odnose, ne po principu međunarodno priznatih država, već po principu boljeg života za sve koji žive na prostoru između Prištine i Beograda. Odstupanja od Ustava Srbije i teritorijalnog integriteta naše zemlje ne sme biti. Razgovarati uvek sa svoim vladama osim sa onima čije je čedo nezavisno Kosovo, jer će oni uvek po tom važnom pitanju biti protiv nas.

Kao treći cilj Vučić je izdvojio Ubrazavanje ekonomskih aktvivnosti.

- Zato ćemo u azijskim i latino zemljama morati da pojačamo priustvo naših diplomata posebno onih koji su spremni da se bore za dovođenje investitora. To naorčito važi za Kinu, ali i za neke druge azijske zemlje, jer tu nemamo dovoljno ljudi da to uradimo. Ekonomija je za nas od suštinskog značaja, posebno AI (VI), nuklearna energija... Povezivanje sa svima od kojih možemo da dobijemo nova tehnološka znanja, kao i korišćenje kapaciteta nuklearne energije, izgradnja malih i velikih nuklearki, te po tom pitanju moramo zasnati mnogo od zemalja koje su po tom pitanju naprednije od nas - navodi Vučić.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

O tome kako je izgledali razgovori o REM-u

Kao cilj je istakao i ostanak na evropskom putu.

- Učinite sve što možete da ostanemo na evropskom putu. Hoću da vi to imate u vidu. Mene je sramota bilo kako su izgledali razgovori o REM-u, koliko smo se ponižavali kao država, na šta smo sve pristajali, šta smo sve radili, da je u jedno trenutku to moralo da bude prkeinuto. Mene je bukvalno sramota kakve smo ucene mi prihvatili sve do jednog trenutka. Sve je moglo da bude promenjeno. Nikakvim principima se nisu rukovodili, nikakvim, samo da imate u vidu. Nikakvim zakonima. Jedini je pricip bio - oni moraju da imaju većinu. Kako, zašto, gde to piše, zbog čega? I od 7:2, ajte poklonite im 6:3, učinite im da ne biste imali dvotrećinsku većinu, da ne možete da donosite odluke protiv nekih od njihovih medija, dajte im da bude 5:4. Date da bude 5:4. Pa onda kažu - ovo sada ne možete da prihvatite odluku 20 nacionalnih saveta nacionalnih manjina od 24, već mora da bude 1 od 2 kandidata od preostala 4 saveta nacionalnih manjina. Jer ti su valjda za njih, a ovih 20 nisu. Te 4 više od 20. Mi smo tada rekli - ponizili ste nas do kraja, nije problem, nek ostane 4.4. A ne može da bude ni 4:4. Onda smo ponudili - vi imajte predsednika REM-a, mi ćemo da imamo 5:4, onda idemo u rotaciju - mi da imamo predsednika REM-a, vi većinu. Pošto oni to otvoreno govore, oni znaju da su to ljudi koji su protiv nas, nikakvi to nezavisni kandidati nisu, nisu se to ni trudili da nam objasne. Znali su da je reč o našim političkim protivnicima. A onda su rekli - ne odgovara nam ni to. Zašto? Traže da oni budu prve dve godine, računajući da mogu da se završe izbori u kojima bi mogli da ne dozvole postojanje onih medija koji se njima ne dopadaju, a da jedini profesionalni budu oni koji svakoga dana obmanjuju i lažu... Uspeli su u jednom momentu Anu koja se borila veoma hrabro, da je ljudski slome. Imala je proble m i unutar stranke kojoj pripada i pred svoma drugima. Ja sam morao i nju da zaštitim, vidim žena plaće iznenada jer je pod nemogućim pritiskom, vi ne sanjate kako to izgleda. Onda sam to prekinuo i rekao - zavšeno, neka bude kako god hoćete, više nema priče o tome i doviđenja. Ne razumete kakva su to poniženja bila, na kakve smo mi gluposti pristajali, na kakvu sumanutu argumentaciju, da me je sramota. Zastašujuće nešto, nisam to video. I eto, opet nismo zatvorili REM. A zatvorićemo ga valjda kada predamo vlast u ruke, sami sebe uhapsimo ni zbog čega, da nam lopovi šetaju ulicama i kriminalci upravljaju zemljom. Vaš posao nastavite, svoj posao na evropskom putu, ali te granice moraju da postoje. Granica poniženja mora biti poslednja granica - naveo je Vučić.

Naša nova ambasada u centru Berlina

Predsednik je istakao da smo u Nemačkoj kupili izuzetan objekat za 33 miliona evra, u centru Berlina na najboljem mestu, niko neće imati ambasadu na takvoj lokaciji kao mi sa još 3-4 zemlje.