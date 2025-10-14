TALAS NEIZVESNOSTI ZBOG TRAMPOVIH ODLUKA: Kakva je sudbina investicija do 2026. godine

MALA i srednja preduzća i zemlje u razvoju biće verovatno posebno izloženi riziku od usporavanja investicija zbog stalne neizvesnosti oko carina, izjavila je danas generalna sekretarka Agencije UN za trgovinu i razvoj (UNCTAD) Rebeka Grinspan.

Foto: Tanjug/AP

Napomenula je da postoji bojazan da će biti još zaostajanja u pogledu investicija, iako je veštačka inteligencija ove godine pokretala trgovinu i investicije, preneo je Rojters.

Grinspan je rekla da prognoze za 2026, zavise od toga da li će trenutne trgovinske tenzije eskalirati u potpuni trgovinski rat ili će više carine ostati na snazi usred tekućih trgovinskih pregovora.

- Postoji neizvesnost, ali će biti veće predvidljivosti i nadam se da će tržišta se prilagoditi novoj situaciji - rekla je ona.

Izveštaj UNCTAD-a iz jula otkrio je da su strane direktne investicije širom svega pale drugu godinu zaredom tokom 2024, a zabrinutost bi ove godine mogla biti još veća jer trgovinske tenzije potresaju poverenje investitora.

Odluke o carinama američkog predsednika Donalda Trampa, otkada je stupio na dužnost u januaru, potresale su finansijska tržišta i pokrenule talas neizvesnosti u globalnoj ekonomiji.

