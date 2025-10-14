TALAS NEIZVESNOSTI ZBOG TRAMPOVIH ODLUKA: Kakva je sudbina investicija do 2026. godine
MALA i srednja preduzća i zemlje u razvoju biće verovatno posebno izloženi riziku od usporavanja investicija zbog stalne neizvesnosti oko carina, izjavila je danas generalna sekretarka Agencije UN za trgovinu i razvoj (UNCTAD) Rebeka Grinspan.
Napomenula je da postoji bojazan da će biti još zaostajanja u pogledu investicija, iako je veštačka inteligencija ove godine pokretala trgovinu i investicije, preneo je Rojters.
Grinspan je rekla da prognoze za 2026, zavise od toga da li će trenutne trgovinske tenzije eskalirati u potpuni trgovinski rat ili će više carine ostati na snazi usred tekućih trgovinskih pregovora.
- Postoji neizvesnost, ali će biti veće predvidljivosti i nadam se da će tržišta se prilagoditi novoj situaciji - rekla je ona.
Izveštaj UNCTAD-a iz jula otkrio je da su strane direktne investicije širom svega pale drugu godinu zaredom tokom 2024, a zabrinutost bi ove godine mogla biti još veća jer trgovinske tenzije potresaju poverenje investitora.
Odluke o carinama američkog predsednika Donalda Trampa, otkada je stupio na dužnost u januaru, potresale su finansijska tržišta i pokrenule talas neizvesnosti u globalnoj ekonomiji.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)