VEŠTAČKA INTELIGENCIJA, LJUDSKA VREDNOST: Počinje prestižna IT konferencija COMING CON #22
COMING CON #22, godišnja konferencija domaće IT kompanije COMING, biće održana u utorak, 14. oktobra u beogradskom hotelu Crowne Plaza, s početkom u devet časova.
Ovogodišnje izdanje nosi slogan „Veštačka inteligencija, ljudska vrednost“ i fokusira se na aktuelne mogućnosti i izazove koje donosi primena AI tehnologija u poslovnom okruženju.
Kroz pažljivo odabrane teme i predavače, COMING CON #22 otvara novo poglavlje u razumevanju veštačke inteligencije — ne kao zamene za čoveka, već kao alata koji osnažuje ljudsku vrednost, strateško razmišljanje i odgovorno poslovanje.
Kompanija COMING već 35 godina razvija napredna softverska rešenja i aktivno doprinosi razvoju domaće IT industrije, a osnivanjem kompanije COMING AI, specijalizovane za razvoj naprednih rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, dodatno potvrđuje svoju ulogu u oblikovanju tehnološke budućnosti Srbije.
Tradicionalna konferencija kompanije COMING, koja više od dve decenije okuplja stručnjake, lidere i relevantne domaće i svetske IT kompanije, predstavlja vodeći događaj u oblasti informacionih tehnologija u Srbiji i regionu. Ova jedinstvena platforma za razmenu znanja i iskustava pruža priliku za razmatranje aktuelnih dešavanja i trendova u IT-ju, a kao i prethodnih godina, učešće je besplatno za sve posetioce.
