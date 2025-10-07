Ekonomija

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA, LJUDSKA VREDNOST: Počinje prestižna IT konferencija COMING CON #22

Промо

07. 10. 2025. u 16:00

COMING CON #22, godišnja konferencija domaće IT kompanije COMING, biće održana u utorak, 14. oktobra u beogradskom hotelu Crowne Plaza, s početkom u devet časova.

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА, ЉУДСКА ВРЕДНОСТ: Почиње престижна ИТ конференција COMING CON #22

Foto: Promo

Ovogodišnje izdanje nosi slogan „Veštačka inteligencija, ljudska vrednost“ i fokusira se na aktuelne mogućnosti i izazove koje donosi primena AI tehnologija u poslovnom okruženju.

Kroz pažljivo odabrane teme i predavače, COMING CON #22 otvara novo poglavlje u razumevanju veštačke inteligencije — ne kao zamene za čoveka, već kao alata koji osnažuje ljudsku vrednost, strateško razmišljanje i odgovorno poslovanje. 

Pored veštačke inteligencije, na konferenciji će biti reči i o cyber bezbednosti, mikroservisima, cloud tehnologiji, aplikativnim servisima za unapređenje poslovanja i mnogim drugim temama.

Kompanija COMING već 35 godina razvija napredna softverska rešenja i aktivno doprinosi razvoju domaće IT industrije, a osnivanjem kompanije COMING AI, specijalizovane za razvoj naprednih rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, dodatno potvrđuje svoju ulogu u oblikovanju tehnološke budućnosti Srbije.

Tradicionalna konferencija kompanije COMING, koja više od dve decenije okuplja stručnjake, lidere i relevantne domaće i svetske IT kompanije, predstavlja vodeći događaj u oblasti informacionih tehnologija u Srbiji i regionu. Ova jedinstvena platforma za razmenu znanja i iskustava pruža priliku za razmatranje aktuelnih dešavanja i trendova u IT-ju, a kao i prethodnih godina, učešće je besplatno za sve posetioce.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IMAMO DOVOLJNO REZERVI NAFTE I DERIVATA: Održan sastanak u Ministarstvu rudarstva i energetike

"IMAMO DOVOLjNO REZERVI NAFTE I DERIVATA": Održan sastanak u Ministarstvu rudarstva i energetike