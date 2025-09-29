400 ZAPOSLENIH OSTAJE BEZ POSLA: Bankrotirala poznata avio-kompanija

ISLANDSKA niskobudžetna avio-kompanija Plej objavila je danas trenutni prekid poslovanja zbog nedostatka finansija, iznenadivši na hiljade putnika i ostavivši bez posla 400 zaposlenih.

Foto: Goran Čvorović

Plej navodi u saopštenju dugotrajne finansijske rezultate ispod očekivanja, slabu prodaju karata poslednjih nedelja i promene u strategiji kompanije koje su izazvale nezadovoljstvo kod dela zaposlenih, prenosi Figaro.

Kompanija je pokrivala oko 30 destinacija iz Islanda, uglavnom u Evropi, a imala je i čartere za druge avioprevoznike.

Sa obustavom poslovanja, hiljade putnika moraće da reorganizuju svoje povratno putovanje, oko 400 ljudi će izgubiti posao, a partneri kompanije će pretrpeti gubitke, dodao je Plej.

Putnici koje je intervjuisala islandska televizija RUV rekli su da su za vest saznali tek kada su došli na aerodrom Keflavík da bi ukrcali na svoj let.

Islandska vlada nije očekivala ovako nagli krah kompanije, izjavio je ministar infrastrukture Ejolfur Armanson za RUV.

Druga islandska avio-kompanija, Ajslander, najavila je da razmatra dodavanje novih letova da bi prevezla putnike blokirane u inostranstvu, koji su imali karte Pleja za povratak kući, izjavio je Bogi Nils Bogason, generalni direktor Ajslandera za RUV.

(Tanjug)

