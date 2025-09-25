NEĆETE VEROVATI: Evo šta su Crnogorci uračunali u BDP
CRNA Gora je naime u obračun BDP uračunala i procenu prometa od trgovine drogom i prostitucije.
Bruto domaći proizvod Crne Gore u drugom kvartalu ove godine ostvario je rast od 3,5 odsto, a u obračun BDP-a po prvi put je uračunata i procena prometa nelegalnih aktivnosti i to trgovina drogom i prostitucija, prenose podgoričke Vijesti.
Procenjen promet tih aktivnosti za 2024. iznosio je 0,1 odsto BDP-a od 7,64 milijarde evra što čini 7,6 miliona evra.
Vlada Crne Gore je u fiskalnoj strategiji ove godine očekivala rast od 4,8 odsto, ali je kasnije korigovala procene na 3,5 odsto, dok je plan prihoda za ovu godinu ostao prema ranijoj višoj stopi rasta ekonomije.
Monstat je u sredu objavio revidirane podatke BDP-a za period od 2006. do 2023. godine u skladu sa metodologijom ESA 2010, čime je godinu dana ranije ispunio ove obaveze iz poglavlja 18 Statistika u procesu priključivanja Evropskoj uniji.
Seks, droga, časovi...
U reviziji za prethodne godine kao i u obračunu BDP-a za 2024. godinu, obuhvaćene su procene legalnih aktivnosti koje često ostaju neprijavljene, poput privatnih časova, napojnica, plaćenih usluga u domaćinstvima i podizveštavanja prihoda, kao i nelegalne aktivnosti poput trgovine drogom i prostitucije.
Prvobitnim planom bilo je predviđeno da se revizija sprovede 2026. godine, ali je odlukom Vlade Crne Gore revizija počela ranije kako se ubrzale aktivnosti na zatvaranju pregovaračkog Poglavlja 18 - Statistika.

