EKSKLUZIVNA PONUDA ER SRBIJE U TC "GALERIJA": Popusti od 20% samo u sredu, 24. septembra

ER Srbija pruža jedinstvenu priliku za sve putnike koji u sredu, 24. septembra, u periodu od 10 do 22 časa, posete poslovnicu u beogradskom tržnom centru „Galerija“.

Promo

Samo tog dana, putnici će moći da iskoriste popust od 20 odsto na iznos tarife avio-karata za više od 30 popularnih destinacija iz mreže Er Srbije. Ova promotivna akcija važi isključivo u poslovnici Er Srbije u tržnom centru "Galerija", a dodatna prednost je što popust nije vezan za period putovanja – možete rezervisati karte za bilo koji datum prema vašim planovima.

- Leto je za nama, ali jesen donosi mnogo razloga za otkrivanje novih destinacija. Sa 20 odsto popusta na iznos tarife avio-karata do brojnih evropskih gradova, ova akcija predstavlja odličnu priliku za sve koji planiraju poslovna putovanja, vikend odmore ili duže odmore. Želeli smo da na poseban način zahvalimo našim putnicima i istovremeno im približimo ponudu Er Srbije. Pozivamo vas da posetite našu poslovnicu u tržnom centru ‘Galerija’ u sredu, 24. septembra, i iskoristite ovu jedinstvenu ponudu - izjavio je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Ponuda obuhvata brojne popularne destinacije iz Beograda, kao što su Amsterdam, Atina, Barselona, Bolonja, Banja Luka, Budimpešta, Ankara, Frankfurt, Geteborg, Hanover, Hamburg, Krakov, Ljubljana, Lion, Milano, Napulj, Nirnberg, Mostar, Bukurešt, Palermo, Rim, Skoplje, Sofija, Štutgart, Podgorica, Tirana, Venecija, Cirih i Ženeva. Putnici iz Niša mogu da biraju među destinacijama kao što su Istanbul, Ljubljana i Frankfurt Han, dok putnici iz Kraljeva mogu da iskoriste popust za letove do Istanbula.

Za više informacija, posetite zvanični veb-sajt kompanije www.airserbia.com ili se obratite našem timu u poslovnici.