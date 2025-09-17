AUSTRIJA se suočava sa ozbiljnim problemima, rastući javni dug, sve glasnija upozorenja iz Brisela, neuspešne penzione reforme i inflacija koja svakodnevno nagriza životni standard. Brojke pokazuju alarmantno stanje, a građani sve više gube poverenje u institucije.

Foto: Piksabej

Prema podacima Statistike Austrije, javni dug je u prvom kvartalu 2025. dostigao 412,6 milijardi evra – 18,5 milijardi više nego krajem prošle godine. Udeo duga u BDP-u porastao je na 84,9 odsto, daleko iznad Mastrihtskog limita od 60%. Evropska komisija već je preporučila pokretanje postupka prekomernog deficita, što znači da Beč gubi finansijsku disciplinu koja je nekada bila njegov zaštitni znak.

Ova država danas ima i najveće socijalne rashode u svetu među članicama OECD-a. Prema proceni za 2024, oni iznose 31,6% BDP-a, više nego u Francuskoj i Finskoj. Iako se ovaj model predstavljao kao „socijalna država“, jasno je da je politika levičarske vlade, koja se zalaže za dolazak migranata i sve veće fondove namenjene njima, dovela do eksplozije troškova. Milijarde se izdvajaju za socijalne programe, a prosečan Austrijanac sve teže može da plati kiriju, gorivo ili grejanje tokom cele zime.

Vladajuća koalicija – Socijaldemokratska partija Austrije (SPÖ – crveni), Zeleni (zeleni) i NEOS – Nova Austrija i Liberalni forum (ružičasti), uz tihi pristanak Narodne partije Austrije (ÖVP – crni) – obećava pakete štednje, ali oni se uglavnom svode na povećanje poreza. U međuvremenu, deficit države ostaje na 4,5% BDP-a, a izgledi za smanjenje su sve slabiji. Poseban akcenat u svemu ima NEOS, najmanja partija u koaliciji, koja svojim ideološkim eksperimentima i neiskusnim kadrovima dodatno komplikuje život običnim ljudima.

Situacija podseća na staru izreku – dok selo gori, baba se češlja. Austrijski političari se bave marginalijama, a realni problemi – inflacija, deindustrijalizacija, rast migracija i demografski pad – ostaju bez odgovora. Za razliku od ove zemlje, Srbija pokazuje suprotnu sliku rast plata i penzija. Dolazak investicija iz celog sveta i veliki infrastrukturni projekti čine nas perspektivnim i sve atraktivnijom investitorima. Standard građana Srbije raste iz dana u dan, a zemlja beleži stabilan privredni rast uprkos globalnim krizama.

Vreme je da se završi sa zabludama. Austrija više nije uzor u Evropi, već propala država finansijski i moralno. Dok njihovi političari traže izgovore, Srbija izrasta u primer stabilnosti i razvoja, potvrđujući da se odgovornom politikom i jasnom vizijom može graditi uspešna i snažna država.

(Srpski ugao)