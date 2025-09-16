Ekonomija

OVA GRUPA DOBIJA 20.000 DINARA: Pogledajte koji su uslovi za ovaj državni novac

В.Н.

16. 09. 2025. u 17:15

PRIJAVA poljoprivrednih gazdinstava za subvencije od 20 hiljada dinara po grulu za uzgoj teladi traje do 30. septembra 2025. godine

ОВА ГРУПА ДОБИЈА 20.000 ДИНАРА: Погледајте који су услови за овај државни новац

Foto: Profimedia

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je javni poziv za subvencije za krave za uzgoj teladi od 20.000 dinara po grlu koji je otvoren je do 30. septembra 2025. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Uslov je i da je lice u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i to za kravu oteljenu u periodu od 1. aprila prethodne kalendarske godine do 31. marta tekuće kalendarske godine.

Pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Prijave za subvencije se podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, piše Kurir.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRAO ZA ZVEZDU I PARTIZAN, A SADA JE CAR MEĐUOPŠTINSKE LIGE! Navijači oduševljeni majstorijama - Deli žetone za vožnju! (VIDEO)

IGRAO ZA ZVEZDU I PARTIZAN, A SADA JE CAR MEĐUOPŠTINSKE LIGE! Navijači oduševljeni majstorijama - "Deli žetone za vožnju!" (VIDEO)