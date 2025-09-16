Ekonomija

JAPAN ODBACIO PREDLOG VAŠINGTONA: Tokio nije poslušao američki zahtev

Novosti online

16. 09. 2025. u 16:15

JAPANSKI ministar finansija Kacunobu Kato odbacio je predlog Vašingtona da se Kini i Indiji uvedu veće carine na uvoz ruske nafte.

ЈАПАН ОДБАЦИО ПРЕДЛОГ ВАШИНГТОНА: Токио није послушао амерички захтев

Foto: Piksabej

To je objavila agencija Blumberg.

- Japan se obavezao da će se prema svim zemljama članicama odnositi pravedno sve dok druge poštuju svoje obaveze - citira Blumberg reči ministra.

Prema njegovim rečima, ta mera je u suprotnosti sa obavezama zemlje u okviru STO.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLINA KOVAČ O ODRASTANJU U RATNOM PERIODU: Bilo je to teško detinjstvo - mama je prodavala na pijaci

NIKOLINA KOVAČ O ODRASTANjU U RATNOM PERIODU: "Bilo je to teško detinjstvo - mama je prodavala na pijaci"