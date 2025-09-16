JAPAN ODBACIO PREDLOG VAŠINGTONA: Tokio nije poslušao američki zahtev

JAPANSKI ministar finansija Kacunobu Kato odbacio je predlog Vašingtona da se Kini i Indiji uvedu veće carine na uvoz ruske nafte.

Foto: Piksabej

To je objavila agencija Blumberg.

- Japan se obavezao da će se prema svim zemljama članicama odnositi pravedno sve dok druge poštuju svoje obaveze - citira Blumberg reči ministra.

Prema njegovim rečima, ta mera je u suprotnosti sa obavezama zemlje u okviru STO.