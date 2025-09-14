KUĆA NA PLACU OD SKORO 12 ARI ZA 10.000 €: Blizu je grada, ima priključke za struju i vodu, a cena može i po dogovoru
NA PRODAJU plac od 11,52 ara u Pivnicama (Bačka Palanka) sa kućom za rušenje, strujom i vodom, po ceni od 10.000 evra, uz moguć dogovor.
U mirnom bačkom selu Pivnice, koje pripada opštini Bačka Palanka, na prodaju je plac sa kućom za rušenje. Ovo vojvođansko mesto poznato je po širokim ulicama, gostoljubivim domaćinima i blizini Dunava, a kupcima nudi priliku da, na mestu starog doma, podignu novi objekat po sopstvenoj meri.
Plac se prostire na površini od 11 ari i 52 kvadratna metra, što predstavlja idealan prostor za izgradnju porodične kuće, vikendice ili čak kombinovanog stambeno-poslovnog objekta. Na parceli već postoje priključci za struju i vodu, što značajno olakšava početak budućih radova.
Nekretnina je uknjižena, vlasnik je 1/1, pa je kupovina pravno potpuno sigurna. Cena iznosi 10.000 evra, a kako vlasnik navodi - nije fiksna, što znači da postoji mogućnost dogovora.
Pivnice su smeštene na samo nekoliko kilometara od Bačke Palanke, a dobro su povezane i sa drugim mestima u okolini, što lokaciju čini pogodnom i za miran život i za povremeni boravak. Ljubitelji prirode i seoskog ambijenta ovde će pronaći tišinu i prostor za uživanje, dok gradski sadržaji nisu daleko.
(Kurir)
