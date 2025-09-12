Ekonomija

"U PONEDELJAK PRVI IZVEŠTAJ TRŽIŠNE INSPEKCIJE": Mali, na pitanje "Novosti", o efektima ekonomskih mera

В. Н.

12. 09. 2025. u 13:18

U PONEDELjAK je tržišna inspekcija krenula da radi svoj posao, sledećeg ponedeljka imaćemo prvi izveštaj, izjavio je ministar finansija Siniša Mali, govoreći o ekonomskim merama.

У ПОНЕДЕЉАК ПРВИ ИЗВЕШТАЈ ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ: Мали, на питање Новости, о ефектима економских мера

Foto Tanjug/A. Paunković

Na pitanje "Novosti" da li ima podataka o efektima mera, ministar ističe da će u ponedeljak imati prvi izveštaj.

- Dogovor je da u ponedeljak, posle sedam dana, imamo prvi izveštaj i vrlo rado ćemo podeliti taj izveštaj sa vama. Očigledno je i vidljivo smanjenje cena u skoro svim supermarketima koji su imali maržu višu od 20 odsto. Tamo gde nisu, dobijamo i pritužbe građana, radimo zajedno, tako da ćemo i to da rešimo. Definitivno, mera koja je dala rezultat i efekat. To smanjenje cena paralelno sa podizanjem plata, minimalne zarade, penzija, čini ogromnu razliku za životni standard građana. To je deo naše politike, mi od toga nećemo odustati. Svaka nova mera će biti usmerena u korist građana - rekao je Mali, tokom obilaska radova na izgradnji novog Savskog mosta.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČEKALI VELIKU ZARADU, OSTALI PRAZNI RAČUNI: Urušila se još jedna piramidalna prevara
Ekonomija

0 1

ČEKALI VELIKU ZARADU, OSTALI PRAZNI RAČUNI: Urušila se još jedna piramidalna prevara

NARODNOJ banci Srbije (NBS) nisu se obraćali građani naše zemlje koji su izgubili uloženi novac u piramidalnoj šemi na XUEX platformi, kažu za "Novosti" u NBS. Hrvatska policija sprovodi kriminalističku istragu nakon što se prošlog petka urušila ova prevarantska digitalna platforma iza koje stoji izvesna Eg investment group. Njihovi mediji prenose da su računi hiljada lakovernih Hrvata, koji su očekivali brzu zaradu, preko noći ispražnjeni, a mnogi od njih su ostali i bez životne ušteđevine.

12. 09. 2025. u 08:12

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)