"U PONEDELJAK PRVI IZVEŠTAJ TRŽIŠNE INSPEKCIJE": Mali, na pitanje "Novosti", o efektima ekonomskih mera

U PONEDELjAK je tržišna inspekcija krenula da radi svoj posao, sledećeg ponedeljka imaćemo prvi izveštaj, izjavio je ministar finansija Siniša Mali, govoreći o ekonomskim merama.

Na pitanje "Novosti" da li ima podataka o efektima mera, ministar ističe da će u ponedeljak imati prvi izveštaj.

- Dogovor je da u ponedeljak, posle sedam dana, imamo prvi izveštaj i vrlo rado ćemo podeliti taj izveštaj sa vama. Očigledno je i vidljivo smanjenje cena u skoro svim supermarketima koji su imali maržu višu od 20 odsto. Tamo gde nisu, dobijamo i pritužbe građana, radimo zajedno, tako da ćemo i to da rešimo. Definitivno, mera koja je dala rezultat i efekat. To smanjenje cena paralelno sa podizanjem plata, minimalne zarade, penzija, čini ogromnu razliku za životni standard građana. To je deo naše politike, mi od toga nećemo odustati. Svaka nova mera će biti usmerena u korist građana - rekao je Mali, tokom obilaska radova na izgradnji novog Savskog mosta.