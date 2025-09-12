"U PONEDELJAK PRVI IZVEŠTAJ TRŽIŠNE INSPEKCIJE": Mali, na pitanje "Novosti", o efektima ekonomskih mera
U PONEDELjAK je tržišna inspekcija krenula da radi svoj posao, sledećeg ponedeljka imaćemo prvi izveštaj, izjavio je ministar finansija Siniša Mali, govoreći o ekonomskim merama.
Na pitanje "Novosti" da li ima podataka o efektima mera, ministar ističe da će u ponedeljak imati prvi izveštaj.
- Dogovor je da u ponedeljak, posle sedam dana, imamo prvi izveštaj i vrlo rado ćemo podeliti taj izveštaj sa vama. Očigledno je i vidljivo smanjenje cena u skoro svim supermarketima koji su imali maržu višu od 20 odsto. Tamo gde nisu, dobijamo i pritužbe građana, radimo zajedno, tako da ćemo i to da rešimo. Definitivno, mera koja je dala rezultat i efekat. To smanjenje cena paralelno sa podizanjem plata, minimalne zarade, penzija, čini ogromnu razliku za životni standard građana. To je deo naše politike, mi od toga nećemo odustati. Svaka nova mera će biti usmerena u korist građana - rekao je Mali, tokom obilaska radova na izgradnji novog Savskog mosta.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
"IMA PUNO IZNENAĐENjA ALI TO OSTAVLjAMO ZA KRAJ": Mali o brend ambasadorima Ekspa
12. 09. 2025. u 12:54
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)