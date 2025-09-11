ALTA BANKA OSVAJA REGION: Ulazak na tržište Severne Makedonije kroz akviziciju Stopanske banke Bitola

ALTA banka započinje novo poglavlje regionalnog razvoja – donosi inovacije, dostupnost i bankarstvo po meri čoveka za naše prve komšije

Foto: ALTA banka

ALTA banka a.d. Beograd, jedna od najsnažnijih domaćih finansijskih institucija, napravila je strateški korak ka regionalnom širenju ulaskom na tržište Severne Makedonije. Ovim potezom, ALTA banka potvrđuje svoju misiju da postane regionalni lider u pružanju savremenih i dostupnih finansijskih usluga.

Na osnovu saglasnosti koju je 1. septembra 2025. godine izdala Narodna banka Republike Severne Makedonije za sticanje 100% akcija u Stopanskoj banci a.d. Bitola, ALTA banka je podnela prospekt i zvaničnu ponudu Komisiji za hartije od vrednosti Republike Severne Makedonije. Komisija je na sednici održanoj 10. septembra odobrila ponudu za preuzimanje celokupnog portfolija akcija, čime je otvoren put za početak prijema ponuda za otkup – planiran za 11. septembar 2025. godine. Otkup će biti realizovan uz učešće Komercijalne banke a.d. Skoplje, ovlašćenog brokera koji zastupa ALTA banku u tom postupku.

Ova akvizicija predstavlja više od poslovne odluke, ona je potvrda strateške posvećenosti ALTA banke da gradi snažnu, povezanu i tehnološki naprednu bankarsku mrežu na Balkanu. Ulaskom na tržište Severne Makedonije, ALTA banka donosi novu energiju, inovacije i bankarstvo koje je u službi čoveka – dostupno, efikasno i pouzdano.

„Ovo nije samo korak ka širenju – ovo je potvrda naše ambicije da oblikujemo budućnost bankarstva u regionu. ALTA Grupa raste sa jasnim ciljem, da bude pokretač promena, oslonac stabilnosti i lider u inovacijama. Verujemo da klijentima ne nudimo samo usluge, već vrednosti koje menjaju način na koji doživljavaju banku – kao partnera, kao podršku, kao deo svakodnevnog života. Ulazak na tržište Severne Makedonije je prirodan nastavak našeg puta, a ova akvizicija je temelj za snažnu, povezanu i modernu finansijsku mrežu Balkana,“ izjavio je dr Davor Macura, predsednik Upravnog odbora ALTA banke i vlasnik Alta Grupe.

Macura je dodao da se nada da će započeti postupak biti uspešno završen, kao i da je planirano da proces integracije bude sproveden sistematično i transparentno, s posebnim fokusom na očuvanje kontinuiteta poslovanja i postepeno uvođenje inovacija.

Alta Grupa se pozicionirala kao vodeća institucija u oblasti elektronskog plaćanja i platnog prometa u Srbiji sa kontinuiranim rastom i izuzetnim razultatima koji učvršćuju njen liderski status. Ulaskom Stopanske banke Bitola u sastav Grupe po okončanju postupka, ALTA banka potvrđuje svoju posvećenost razvoju i jačanju finansijske infrastrukture regiona.

Stopanska banka Bitola, sa izuzetno dugom tradicijom i poverenjem klijenata, nakon uspešnog postupka akvizicije, postaće članica ALTA Grupe. Ova saradnja će doneti nove mogućnosti unapređenja poslovanja, podstaći digitalnu transformaciju i razvoj inovativnih rešenja na tržištu Severne Makedonije. Na taj način će biti i otvoren prostor za širenje mreže, primenu inovativnih tehnologija, efikasniji rad, dostupnije radno vreme i angažovanje stručnjaka koji odgovaraju na sve potrebe klijenata – stvarajući banku po meri čoveka.