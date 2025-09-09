NEMA VIŠE VOŽNJE DIZEL AUTOMOBILA EURO PET: Od 1. oktobra stupa na snagu strogo pravilo, ono što su najavili mnoge je zabrinulo

ZABRANA kretanja Euro 5 dizelaša u severnoj Italiji od oktobra 2025, uz moguće odlaganje zbog političkih rasprava.

Foto: Profimedia

Od 1. oktobra 2025. godine u četiri severne italijanske regije, Lombardiji, Pijemontu, Venetu i Emiliji-Romanji - stupa na snagu zabrana kretanja vozila sa dizel motorima ekološkog standarda Euro 5.

Ograničenja će važiti radnim danima sve do proleća 2026, a zatim svake jeseni i zime, kao deo mera za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Međutim, italijanska vlada na čelu sa premijerkom Đorđom Meloni razmatra odlaganje primene ove mere.

Koga se zabrana tiče?

Ograničenja će važiti za sve gradove sa više od 30.000 stanovnika u pomenutim regionima. U Emiliji-Romanji zabrana obuhvata i širu zonu oko Bolonje, kao i opštine Fiorano Modeneze, Maranelo i Rubijera. Pravila se odnose kako na lokalne stanovnike, tako i na putnike koji prolaze kroz ta područja dizel vozilima Euro 5.

Satnica zabrane zavisi od regije:

u Lombardiji (sa centrom u Milanu) od 7:30 do 19:30,

u ostalim regionima od 8:30 do 18:30.

Tokom vikenda i praznika kretanje će biti dozvoljeno.

Više od milion vozila pogođeno merom

Automobili Euro 5 proizvedeni su između 2011. i 2015. godine, a u pomenutim regijama ima ih više od milion. Ipak, ne važe za sve potpuna ograničenja. Sistem Move-In omogućava vozačima ograničen godišnji broj kilometara, uz ugradnju GPS uređaja. Ako se limit ne prekorači, vozilo se može slobodno koristiti.

Politička polemika

Iako je zabrana zvanično uvedena još 2023. godine od strane vlade Đorđe Meloni, u skladu sa presudama Suda EU o zagađenju, sadašnji ministar saobraćaja Mateo Salvini zahteva njeno ukidanje ili makar odlaganje.

- Radim lično na izmeni predstojećeg Zakona o infrastrukturi kako bismo izbegli ovu zabranu koja će doneti ozbiljne probleme porodicama, zaposlenima i privredi, naročito u dolini reke Po - rekao je Salvini, naglasivši da ekološka tranzicija mora da bude „pratnja, a ne stroga zabrana“.

Predlog zakona kojim bi se mogla uvesti izmena već se nalazi u parlamentu, a rok za eventualne korekcije ističe sredinom jula.

(24 sata)