Ekonomija

NEMA VIŠE VOŽNJE DIZEL AUTOMOBILA EURO PET: Od 1. oktobra stupa na snagu strogo pravilo, ono što su najavili mnoge je zabrinulo

В. Н.

09. 09. 2025. u 17:12

ZABRANA kretanja Euro 5 dizelaša u severnoj Italiji od oktobra 2025, uz moguće odlaganje zbog političkih rasprava.

НЕМА ВИШЕ ВОЖЊЕ ДИЗЕЛ АУТОМОБИЛА ЕУРО ПЕТ: Од 1. октобра ступа на снагу строго правило, оно што су најавили многе је забринуло

Foto: Profimedia

Od 1. oktobra 2025. godine u četiri severne italijanske regije, Lombardiji, Pijemontu, Venetu i Emiliji-Romanji - stupa na snagu zabrana kretanja vozila sa dizel motorima ekološkog standarda Euro 5.

Ograničenja će važiti radnim danima sve do proleća 2026, a zatim svake jeseni i zime, kao deo mera za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Međutim, italijanska vlada na čelu sa premijerkom Đorđom Meloni razmatra odlaganje primene ove mere.

Koga se zabrana tiče?

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Ograničenja će važiti za sve gradove sa više od 30.000 stanovnika u pomenutim regionima. U Emiliji-Romanji zabrana obuhvata i širu zonu oko Bolonje, kao i opštine Fiorano Modeneze, Maranelo i Rubijera. Pravila se odnose kako na lokalne stanovnike, tako i na putnike koji prolaze kroz ta područja dizel vozilima Euro 5.

Satnica zabrane zavisi od regije:

  • u Lombardiji (sa centrom u Milanu) od 7:30 do 19:30,
  • u ostalim regionima od 8:30 do 18:30.
  • Tokom vikenda i praznika kretanje će biti dozvoljeno.

Više od milion vozila pogođeno merom

Automobili Euro 5 proizvedeni su između 2011. i 2015. godine, a u pomenutim regijama ima ih više od milion. Ipak, ne važe za sve potpuna ograničenja. Sistem Move-In omogućava vozačima ograničen godišnji broj kilometara, uz ugradnju GPS uređaja. Ako se limit ne prekorači, vozilo se može slobodno koristiti.

Politička polemika

Iako je zabrana zvanično uvedena još 2023. godine od strane vlade Đorđe Meloni, u skladu sa presudama Suda EU o zagađenju, sadašnji ministar saobraćaja Mateo Salvini zahteva njeno ukidanje ili makar odlaganje.

- Radim lično na izmeni predstojećeg Zakona o infrastrukturi kako bismo izbegli ovu zabranu koja će doneti ozbiljne probleme porodicama, zaposlenima i privredi, naročito u dolini reke Po - rekao je Salvini, naglasivši da ekološka tranzicija mora da bude „pratnja, a ne stroga zabrana“.

Predlog zakona kojim bi se mogla uvesti izmena već se nalazi u parlamentu, a rok za eventualne korekcije ističe sredinom jula.

(24 sata)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Sunoko ove godine planira proizvodnju 170.000 tona šećera
Ekonomija

0 0

Sunoko ove godine planira proizvodnju 170.000 tona šećera

KOMPANIJA Sunoko, članica MK Group, započela je ovogodišnju kampanju prerade šećerne repe u prerađivačkim centrima u Vrbasu i Pećincima, a paljenju peći u šećeranama tradicionalno su prisustvovali zaposleni. Sunoko će ove godine preraditi oko 1,2 miliona tona šećerne repe sa blizu 22.000 hektara, što će rezultirati proizvodnjom od oko 170.000 tona šećera.

09. 09. 2025. u 12:00

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU