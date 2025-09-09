MALI NAKON SEDNICE SOCIJALNO EKONOMSKOG SAVETA: Od 1. oktobra minimalna zarada 500 evra, od 1. januara 551 evro (VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je posle redovne sednice Socijalno ekonomskog saveta, da će na sednici Vlade u četvrtak biti doneta odluka o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 evro, što je povećanje od 10,1 odsto.

Foto: Novosti

Ministar Siniša Mali zahvalio se svima koji su danas prisustvovali sednici Saveta.

- Ovo je poslednji u nizu sastanaka koje smo imali, a tema je bila redovno povećanje minimalne zarade od 1. januara sledeće godine. Mi ćemo na sednici Vlade u četvrtak doneti odluku o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara na 551 evro. Ovo redovno povećanje od 1. januara je dodatno na ono vanredno koje sledi od 1. oktobra, da minimalna zarada bude 500 evra. Dve su stvari koje su važne. Uporedite ovu minimalnu zaradu sa onom od pre 11, 12 godina, bila je 15.700 dinara. Ogromna je razlika i to dovoljno pokazuje o brizi prema onima koji primaju tu minimalnu zaradu. Veoma je važna da je minimalna zarada glavni motor rasta prosečne zarade. U narednom peridou očekujemo i ubrzani rast prosečne zarade u Srbiji. Druga stvar, nikada se u istoriji zemlje nije desilo da u tako kratkom vremenskom periodu podignemo minimalnu zaradu. To je samo deo obećanja koje smo dali. Do kraja 2027. godine, početkom 2028. minimalna zarada biće 650 evra. To nam je deo programa "Skok u budućnost". Velika, važna vest za one koji primaju najnižu zaradu, takvih je sve manje. Dakle 37 odsto za samo 12 meseci. Da oni sa najnižim primanjima žive bolje. U isto vreme, da izađemo u susret poslodavcima, mi ćemo od 1. januara povećati neoporezivi deo dohodka za upravo onaj iznos koliko je vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra i od 1. januara - navodi Mali.

Ministar je rekao da će nastaviti trend spuštanja ukupnog opterećenja na zarade.

- Od 1. januara imaćemo i sistem e bolovanja, tako da ćemo i bolje i efikasnije kontrolisati taj deo koji je jedna od rak rana za našu privredu.

Kako navodi Mali, povećanjem minimalne zarade u potpunosti će se pokriti minimalna potrošačka korpa.

- Prosečna zarada bila je u junu u Srbiji 920 evra, u oktobru, kao što smo i obećali, biće preko 1.000 evra. Sa redovnim povećanjem penzija ide se od 1. decembra za ne manje od 12 odsto. Sve smo usmerili ka tome da narene godine imamo još ubrzaniji rast. Srbija nastavlja da pobeđuje u ekonomiji. Nastavićemo kao i do sada da razgovaramo o raznim temama koje su važne i prevashodno misliti o interesima građana - kazao je Mali.

O uticaju blokada na ekonomiju

Blokade su, ističe ministar, uticale na našu ekonomiju.

- Hoću da svi znaju, direktna posledica blokada je da vas investitori izbegavaju i da građani manje troše. Planirali smo da budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Imate nemali pad stranih direktnih investicija. To je ono što me zabrinjava. Da li će to biti dugoročni uticaj? Ne mislim. Vidite i sami, sve ih je manji broj, nastava je krenula kako treba, tako da se situacija normalizuje. Mi ćemo kroz ubrzani rast i razvoj, sve ono što smo izgubili, nadoknaditi. Imali smo negativan uticaj na našu ekonomiju, imali bi veće mogućnosti da povećamo zarade, penzije. Na žalost, tu smo, gde smo - navodi Mali.

O Džekiju Čenu i Ekspu

- Džeki Čen je velika legenda, jedna od živih legendi, neko sa kim smo mi odrasli. Osoba koja je napravila karijeru u Kini, Aziji, Americi... Velika je privilegija za nas da on bude brend ambasador Ekspa. Prihvatio je poziv predsednika. U ovom trenutku imam 120 zemalja koje su potvrdile svoje učešće, biće to po pitanju broja učesnika najveći specijalizovani Ekspo. Srbija će biti domaćin najvećeg događaja 2027. Najveći događaj u našoj istoriji. Najveća razvojna šansa. Mislim da ljudi još nisu svesni koliko je Ekspo veliki i važan - ističe ministar Mali.

Sindikati o minimalnoj zaradi

Na pitanje "Novosti" zašto su sindikati nezadovoljni s obzirom da je bilo i vanredno povećanje zarada, predsednica Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" Čedanka Antić odgovorila je.

- Vanredno povećanje minimalnih zarada je bilo sa razlogom. To vanredno povećanje je predložilo resorno ministarstvo sagledavajući promene u parametrima. To povećanje nije bilo niotkud. Ja vas molim da imamo svi u vidu kada govorimo o minimalnoj zaradi, imam utisak kao da jedan broj ljudi misli da se nekom nešto poklanja. Ti ljudi rade osam sati, dobijaju minimalnu zaradu za standardni učinak, oni stvaraju neku vrednost, njima niko ništa ne poklanja. Mi nismo rekli da je procenat povećanja mali, nego nedovoljan. Zbog toga smo nezadovoljni. Prosto mislimo da treba razgovarati šta ta zarada omogućuje, pored procenata. To je bio razlog. Ono što naši članovi govore, šta građani govore jeste da je to zarada koja treba da bude veća kako bi njihov životni standard bio iole popravljen. Pokušali smo da budemo konstruktivni.

Đurđević Stamenkovski: Nije podržan predlog Vlade

Ministarka za rad Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da na 125. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije podržan predlog Vlade Srbije o povećanju minimalne cene rada.

- Građanima smo obećali da, ukoliko nakon socijalnog dijaloga koji smo vodili ne budemo dobili podršku za ovaj predlog, mi nećemo odustati od naših političkih ciljeva i od obećanja koje je dato građanima, a obećali smo da će doći do povećanja minimalne cene rada 1. januara 2026. godine i prema predlogu Vlade to povećanje iznosilo bi 10,1 odsto, odnosno 371 dinar po radnom satu. Uz obećanje radnicima koji su do sada primali minimalnu cenu odnosno minimalnu zaradu, uz povećanje neoporezivog dela zarada za 20,4 odsto, odnosno na 34.221 dinar izašli smo i u susret zahtevima samih poslodavaca - rekla je ministarka.