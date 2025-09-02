VITAKER: SAD neće uvoditi carine Kini dok traju trgovinski pregovori
SAD odlažu uvođenja sekundarnih sankcija ili novih tarifa Kini zbog kupovine ruske energije dok traju trgovinski pregovori sa Pekingom.
To je izjavio stalni američki predstavnik pri NATO-u Metju Vitaker.
- Predsednik (SAD Donald) Tramp nije uveo tarife protiv Kine, pošto su ti pregovori u toku - naveo je on.
