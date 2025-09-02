Ekonomija

VITAKER: SAD neće uvoditi carine Kini dok traju trgovinski pregovori

Novosti online

02. 09. 2025. u 20:34

SAD odlažu uvođenja sekundarnih sankcija ili novih tarifa Kini zbog kupovine ruske energije dok traju trgovinski pregovori sa Pekingom.

ВИТАКЕР: САД неће уводити царине Кини док трају трговински преговори

Foto: Profimedia

To je izjavio stalni američki predstavnik pri NATO-u Metju Vitaker.

- Predsednik (SAD Donald) Tramp nije uveo tarife protiv Kine, pošto su ti pregovori u toku - naveo je on.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO