SRCE BI NOVI VOLAN, A DŽEP BIRA STARI: Iznenađujući rast prodaje polovnjaka iz uvoza

PRODAJA polovnih vozila iz uvoza u prvom polugodištu ove godine u Srbiji beleži najbolje rezultate još od 2021. uprkos činjenici da su automobili sve skuplji. Od januara do juna prvi put je registrovano 69.849 korišćenih kola koja su na naše tržište stigla iz inostranstva, što je za 9,5 odsto više nego u istom periodu lane. Istovremeno, njihova cena je porasla za 6,6 odsto u poređenju sa prvih šest meseci 2024.

Svako može da nađe svoj model, Foto Z. Jovanović

Analitičari ukazuju da na osnovu trenutnih dešavanja na evropskom tržištu nema nagoveštaja da bi u narednim mesecima moglo doći do značajnijeg pojeftinjenja polovnjaka u našoj zemlji.

Za razliku od prethodne dve godine, kada je tržište polovnjaka beležilo stagnaciju ili blagi pad, prva polovina 2025. donela je pomalo iznenađujući rast prodaje, ako se ima u vidu kretanje cena, ocenjuje se u analizi sajta "Polovni autmobili". Kako se navodi, podaci jasno potvrđuju da je nastavljen trend blagog poskupljenja, koji je prisutan već nekoliko godina.

Konkretno, prosečna cena svih oglašenih polovnjaka starosti do 20 godina na ovom portalu u junu 2025. iznosila 12.047 evra, dok je u istom mesecu lane bila na 11.381 evro, a 2023. iznosila je 9.794 evra.

Što se tiče skoka prodaje korišćenih vozila u prvom polugodištu, u analizi se ocenjuje da ovaj najveći zabeleženi rast u poslednjih nekoliko godina još jednom dokazuje da je kupovina automobila potreba, ali i da su naši kupci tradicionalno okrenuti tržištu polovnjaka. Na primer, u junu ove godine prvi put je iz uvoza registrovano 12.360 polovnih kola, što je gotovo isti broj kao i u 2022. Kao i ranijih godina, najtraženiji modeli su oni stariji od 10 godina. Ubedljivo najprodavaniji godišta su 2011. i 2010, a i njihove prosečne cene su u blagom porastu.

Mnogi stručanjaci upozoravaju da je upravo to problem - što raste uvoz i prodaja polovnih vozila starije generacije, sa nižim ekološkim i bezbednosnim standardima, a ne modernijih automobila koji doprinose podmlađivanju i unapređenju voznog parka. Kako kažu, to otvara važna pitanja o uticaju na kvalitet vazduha i sigurnost u saobraćaju. Značajan broj uvezenih vozila ne poseduje savremene bezbednosne sisteme, poput aktivne pomoći u kočenju, zadržavanja trake, ili zaštite pešaka. Naravno, svi bi voleli da voze nova kola, ali kućni budžet diktira konačnu odluku.

Evropljani traže mlađe ZANIMLjIVO je da za razliku od prethodnih godina kada su cene rasle gotovo iz meseca u mesec, tokom 2025. zabeležena je blaga promena, pa je od januara do juna prosečna cena polovnjaka starosti do 20 godina sa 12.304 pala na 12.047 evra, što je smanjenje od 2,1 odsto. Trendovi u Srbiji u velikoj meri prate stanje u Evropi. Prema analizama evropskih specijalizovanih platformi, tokom prve polovine 2025. godine na tržištima poput Nemačke, Francuske i Španije primetan je trend usporavanja rasta cena. Kupci u Evropi su ipak, za razliku od domaćeg tržišta više zainteresovani za vozila starosti do 10 godina, a primetan je rast potražnje za automobilima sa benzinskim i hibridnim motorima.

Što se tiče novih vozila u našoj zemlji se najviše prodaju benzinci, zatim hibridi, dizel, a kupovina električnih automobila je ispod jedan odsto. Uvoznici smatraju da u Srbiji ljudi nisu još uvek dovoljno svesni koliko su elekrični automobili korisni, ali je problem i nedovoljno razvijena infrastruktura za njihovo punjenje. Održavanje tih vozila višestruko je jeftinije, ali je njihova kupovina skuplja. U Srbiji od 2020. postoje subvencije, odnosno država daje 5.000 evra kupcu električnog automobila.