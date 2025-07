VELIKE PROMENE U OMILJENIM LETOVALIŠTIMA SRBA: Grci podigli boravišne takse u nebesa - Santorini i Mikonos uveli i jednokratnu od 20 evra!

DIREKTOR Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je danas da su grčka ostrva Mikonos i Santorini uveli jednokratne takse od 20 evra zbog prekomernog broja turista koji utiču na svakodnevni život stanovništva, dok su boravišne takse u Grčkoj ove godine povećane do tri puta i za apartmane se dnevno plaća između 1,5 do dva evra, umesto 50 centi po smeštajnoj jedinici, a za hotele u zavisnosti od kategrije od četiri do 10 evra.

Foto D. Milovanović

Seničić je za Tanjug rekao da su se ova dva grčka ostrva za uvođenje jednokratne tekse odlučula zbog takozvanog prekomernog turizma.

- To je kada preveliki broj turista dolazi i opterećuje lokalno stanovništvo povećanjem cena životnih uslova, pre svega iznajmljivanja stanova, nekretnina, pa i drugih troškova koje trpi lokalno stanovništvo. U Grčkoj je to potpuno jasno, da su se dva ostrva izdvojila u svemu tome - Mikonos i Santorini. Na njima nema puno srpskih turista, imamo povremeno pojedinačne manje grupe ili individualne turiste i to neće u nekoj velikoj meri uticati na odlazak naših ljudi - naveo je Seničić.

Dodao je da tih 20 evra predstavlja jednokratnu taksu za ulazak na ova ostrva u toku sezone, a to se radi da bi se smanjio broj zainteresovanih koji će doći na ta mesta.

- Jer su ta ostrva do te mere posećena da jednostavno ni komunalne službe na tim ostrvima ne mogu da očiste za tako velikim brojem turista. S druge strane, podižu se cene usluga, ugostiteljskih usluga, usluga stanovanja, života i generalno lokalno stanovništva je zbog toga nezadovljno - istakao je Seničić.

Foto: Piksabej

Dodao je da toga ima i na drugim mestima, a najbolji primer su Venecija i Barselona.

- U Veneciji imamo takođe jednokratnu taksu koja se plaća pet evra, pa se sad pominje da će biti 10 i 15 evra u sezoni i to je takođe sa idejom da se smanji broj dolazaka tokom letnjih meseci - istakao je on.

Kad je reč o Barseloni, Seničić kaže da je tu malo drugačija situacija.

- Ogroman broj turista je doveo do toga da su cene nekretnina za iznajmljivanje skočile u nebesa, što utiče naravno na život lokalnog stanovništva. Cene svih usluga u Barseloni, počevši od najosnovnijih namirnica u prodavnicama, pa do ugostiteljskih usluga su veće i do 30 odsto nego u ostatku Španije i to naravno utiče na život lokalnog stanovništva koje se pobunilo - rekao je on.

I pored tih taksi, kako kaže Seničić ta mesta i dalje posećuje veliki broj turista. Kada je reč o boravišnim i ekološkim taksama u Grčkoj, Seničić je rekao da su one uvedene ranije sa idejom da se taj novac usmeri kao eventualna pomoć ljudima koji su ostali bez imovine u požarima i poplavama, ali i za izgradnju infrastrukture u ovoj zemlji.

- I te takse su povećane, kada je reč o hotelima - od dva do 10 evra su takse na dnevnom nivou, po jednoj smeštenoj jedinici, po jednoj sobi i to zavisi od kategorije hotela. Za najskupije hotele, sa pet zvezdica, ta taksa iznosi 10 evra dnevno za celu sobu, ne po osobi. Za 10 dana boravka iznosi 100 evra. Ali ako znamo da je prosečna cena u tom hotelu oko 1.600 evra, onda ne verujem da će ta taksa baš uticati mnogo da neko odustane da putuje - objasnio je Seničić. Ista je stvar u hotelima sa tri zvezdice, kaže Seničić, gde je taksa dnevno do četiri evra. Kad je reč o apartmanima, to je uobičajena boravišna i ekološka taksa koja je bila 50 centi do prošle godine po jednom apartmanu dnevno.

- Ove godine je to tri puta poskupelo, ali opet to nisu veliki iznosi. Dakle, 1,5 evro dnevno do dva evra, u zavisnosti od mesta gde se nalazi turista. Od 15 do 20 evra za 10 dana boravka u apartmanu - dodao je on.

Sve destinacije poskupele od pet do 20 odsto

Govoreći o letnoj sezoni, Senčić je rekao da je i ove godine tradicionalno najveće interesovanje za Grčku.

- Zatim za Crnu Goru, Tursku, sever Afrike - Tunis i Egipat su takođe jako zanimljivi, gde postoji veliki broj letova za te destinacije. Zatim Španija i Italija za nešto probirljivije goste. Imamo u našem neposrednom okruženju Hrvatsku koja je zanimljiva za individualce, a Bugarska za istočni deo Srbije, gde postoji jedan dobar odnos cene i kvaliteta - rekao je on. Dodao je da su sve destinacije poskupele od pet do 20 odsto.

- Najviše je na povećanje cena aranžmana uticala cena avio prevoza, inflacija i drugi životni troškovi. Kada govorimo o ceni avio prevoza, jedan od razloga jeste što imamo nestabilnost na tržištu naftnih derivata, pogotovo posle započinjanja sukoba na istoku i videćemo dokle će to da traje. U svakom slučaju to su razlozi zbog čega imamo manje uplaćenih aranžmana nego prošle godine - rekao je Seničić. Istakao je da u odnosu na isti period prošle godine sada je 10 do 12 odsto manje uplaćenih aranžamana.

- To se oseća, turističke agencije osećaju to smanjeno interesovanje. Naravno ne treba izbeći priču da na to utiču neke unutrašnje društvene okolnosti, na smanjeno interesovanje ljudi, s obzirom da skoro nismo ni znali kada će biti prijemni ispit i upisi na fakultete, srednje škole i to je jedan deo turista odvratilo od toga da rezervišu svoje letovanje - rekao je Seničić Tanjugu.

Međutim, sada postoji ponovo jedan talas većeg interesovanja, ali bez obzira na to opet će za nekih 10 odsto u odnosu na prošlu godinu biti manje uplaćenih aranžama.

- Mi očekujemo da sezonu završimo sa nekih desetak odsto manje turista nego što je to bilo prošle godine. Moguće je da jedan od razloga za to i što se sve veći broj ljudi odlučuje da putuje individualno - rekao je on. On je upozorio sve građane koji putuju individulano, da vode računa i provere sajtove i agencije preko kojih uplaćuju, jer je od početka godine nešto više od hiljadu ljudi bilo prevareno.

- Da samo ljude pozovemo da budu oprezni, da ne veruju svemu što vide na internetu, jer najčešće kada je nešto jako povoljno, jako dobro izgleda, obično se radi o prevari - rekao je on. Podsetio je da je u Grčkoj prošle godine boravilo nešto više od milion srpskih turista.

- Do ovog momenta imamo negde oko 600.000 uplaćenih aranžmana, onih koji su već boravili i koji trebaju da idu. Imamo još jedan dobar deo sezone ispred nas i mi očekujemo da Grčka, čak možda za razliku od drugih destinacija, ne bude u manjem procentu, već približno negde na istim brojkama kao prošle godine - rekao je Seničić.

Međutim, smanjenje je vidljivo za aranžmane u Turskoj i Egiptu i za daleka Grčka ostrva.

- Na tim destinacijama, cena avio karata je dosta uticala na cenu aranžmana, pa je to dovelo ipak do smanjenog interesovanja turista. Za hotelski smeštaj sa avio prevozom u Turskoj imamo smanjnje za 20 odsto, na autobuskom prevozu do pet odsto. Za Egipat je smanjeno interesovanje za nekih 12 do 15 odsto - objasnio je Seničić.

