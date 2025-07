OD SUBOTICE DO PREŠEVA I NAZAD 5.600: Od 4. jula putarine poskupljuju 4,2 odsto

PRE nego što iz Subotice krene put Grčke, svaki vozač će od petka morati da pripremi bar 5.600 dinara samo za putarinu do Preševa i nazad. To povećanje od oko 220 dinara za ovu trasu posledica je usklađivanja naknada za korišćenje auto-puteva sa porastom cena na malo koje na snagu stupa 4. jula.

FOTO: Arhiva novosti

Do tada na naplatnim rampama važe stare cene, po kojima se putarina naplaćuje od 10. januara ove godine, a od petka ovi nameti će prema informacijama "Novosti" biti uvećani za 4,2 odsto. Javno preduzeće "Putevi Srbije" koje naplaćuje korišćenje najsavremenijih saobraćajnica u našoj zemlji, još nije zvanično izašlo sa novim cenovnikom. S obzirom na to da je poznat procenat poskupljenja, novinari "Novosti" su napravili kalkulacije, ali nove tarife na naplatnim rampama će verovatno biti zaokružene i iznositi koji dinar više.

Korišćenje deonica od Beograda do Preševa za automobile trenutno košta 1.890 dinara, a računica pokazuje da će uz predviđen rast cena od 4,2 procenata, putarina poskupeti za oko 80 dinara, što znači da će iznositi 1.970 dinara. Tako će Beograđane vožnja auto- putem do granice sa Severnom Makedonijom i natrag koštati oko 4.000 dinara.

Naplata 905 kilometra UKUPNA dužina auto-puteva koja se plaća iznosi 905 kilometra. Naplata putarine se obavlja preko automatskog tehničkog sistema koji se sastoji od 72 naplatne stanice. Osnovica za putarinu je dužina relacije puta koju vozilo prelazi izražena u kilometrima, a cena putarine se određuje u odnosu na tri kriterijuma - po kilometru, po kategoriji vozila i dužini pređene relacije.

Od prestonice do Dimitrovgrada, naknada je sada 1.670 dinara, a od petka će prema našoj računici biti oko 1.740 dinara. Ko na ovom Koridoru izađe kod Niša, umesto 1.130 dinara, plaćaće oko 1.180 dinara. Vozači automobila koji se na auto-put uključe u Dimitrovgradu i isključe u Nišu, sada odvajaju od 470 do 550 dinara za putarinu, a od prekosutra će taj trošak iznositi od 490 do 573 dinara, u zavisnosti od tarife za tri izlaza kod grada na Nišavi.

Na južnom kraku Koridora 10 od Niša do Preševa postoje četiri putarine, u zavisnosti od izlaza iz Niša. One sada iznose od 770 do 870 dinara, a već za koji dan će biti od 800 do 900 dinara. Za putarinu od Beograda do Čačka, odnosno Pakovraće, koja trenutno iznosi 620 dinara, odvajaće se od petka 26 dinara više. Korišćenje dva auto-puta, najpre Koridora 10, pa onda Moravskog koridora, od Beograda do Vrnjačke Banje sada se naplaćuje 1.110 dinara, a od petka će se približiti 1.160 dinara. Za dvadesetak dinara biće skuplja i putarina od Beograda do Šida, koja sada košta 500 dinara.

Vozači koji idu ka severu zemlje, od Beograda do Subotice izdvajaju 800 dinara u jednom pravcu, a posle poskupljenja ta naknada će biti za oko 34 dinara skuplja. Vožnja auto-putem od prestonice do Novog Sada sada je 310, a posle najavljenog poskupljenja od 4,2 odsto trebalo bi da košta 323 dinara.

Sistem naplate putarine primenjuje se na deonicama auto-puta: Beograd - Šabac - Šid, Beograd - Subotica, Beograd - Vrnjačka Banja - Preševo - Dimitrovgrad i Beograd - Požega.