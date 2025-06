VRUĆINA OTVORILA SEZONU BRČKANJA RANIJE NEGO IKAD: U mnogim gradovima širom naše zemlje ove godine bazeni već primili prve kupače...

VISOKE temperature otvorile su vrata gradskih bazena u mnogim gradovima, ranije nego uobičajeno.

Foto Z. Gligorijević, R. Šegrt, J. Ćosin

Tamo gde još nije počela sezona, prve kupače će primiti ovog vikenda. Ulaznice će i ovog leta bar u većini delova Srbije koštati kao i prethodnih godina.

U Zrenjaninu bi ovog vikenda nakon saniranja trebalo da bude otvoren bazen pod otvorenim nebom u sklopu Sportskog kompleksa "Jug". Radiće do kasnih večernjih sati, uz noćno kupanje, koje je premijerno uvedeno prošlog leta. Zrenjaninci veruju da će karta koštati 250 dinara, koliko je bila i prošlog leta, jer zvaničnih najava još nema. Ulaz ne plaćaju najbolji đaci, odnosno vukovci, a školarci i studenti za brčkanje na bazenu su plaćali 180 dinara. Sezona kupanja od 15. juna zvanično počinje i na popularnom kupalištu Peskara, banatskoj Kopakabani, plaži koja je pokrivena peskom i uređena brojnim splavovima i kafićima.

Otvaranje ovogodišnje kupališne sezone na otvorenim bazenima u Kikindi i Banatskom Velikom Selu iz Kulturno-sportskog centra "Jezero" najavljeno je za ovu subotu 14. juna.

Zadržana je višegodišnja praksa da se prva dva dana ulaznice ne naplaćuju. Cenovnik je isti kao i prošle godine: dnevna karta je 300 dinara za odrasle i 200 za decu.

- Svi korisnici koji imaju neiskorišćene karte od prethodne sezone treba da se jave u upravnu zgradu "Jezera", radnim danima od osam do 14 sati, radi obnove tih ulazaka na bazen, što će biti moguće do 30. juna i važiće do kraja letnje sezone. Nove kartice prodaju se u paketu sa 10, 25 ili 50 ulazaka po prošlogodišnjim cenama. Te karte važiće do kraja letnje sezone - saopšteno je iz "Jezera".

Besplatno kupanje imaće deca do sedam godina, trudnice, osobe sa invaliditetom i osobe sa posebnim potrebama i njihovi pratioci. Popuste od 30 odsto imaju porodice sa troje i više dece, za petinu manje će plaćati odlični učenici, zaposleni u MUP, Vojsci, prosveti i medicinski radnici. Prepolovljene cene su rezervisane za najstarije građane.

Roditelji ili staratelji, koji samostalno vode neposrednu brigu o deci, ostvaruju 20 odsto popusta.

Nova sezona kupanja u kompleksu otvorenih bazena Sportskog centra "Sajmište", kojim upravlja JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" u Novom Sadu, počela je prošlog vikenda. Slobodanka Brankov, saradnik za odnose sa javnošću tog preduzeća, kaže da će Novosađani i njihovi gosti i ovog leta koristiti bazene prema nepromenjenom rasporedu iz ranijih godina.

- Građanska smena je radnim danom od 10 do 18.30, a vikendom od devet do 19 časova. Biznis smena počela je juče u šest sati i traje do 7.30 radnim danima. Dnevne ulaznice za odrasle radnim danima su 350, a vikendom 450 dinara, dok deca do 12 godina plaćaju ulaznicu 250 dinara. Cena poludnevne ulaznice, od 15 časova, košta 300 dinara. Za najavljene organizovane posete dece predškolskog i školskog uzrasta, minimum 15 osoba uz pratnju, je 200 dinara - kaže Slobodanka Brankov.

Sezona kupanja na bazenu u Vršcu, koji ima olimpijske dimenzije i jedan dečji bazen, počeće sredinom juna. Cene dnevnih ulaznica će biti kao prošlog leta - 300 dinara za odrasle, 150 za decu mlađu od 12 godina i penzionere, dok će se ležaljke iznajmljivati za 150 dinara. Sezonska karta košta 5.000 dinara, dok je za sve đake generacija ulaz besplatan. Kompleks čini i plažni bar sa hranom i pićem, a cene su pristupačne, kao u gradskim lokalima. U bazenskom kompleksu vršačkog motela "Vetrenjača", gde zbog raznovrsnog sadržaja najviše dolaze porodice sa malom decom, sezona će početi posle 20. juna, a cene još nisu formirane. Ranijih godina je ulaz za malu decu bio besplatan, a poludnevni za odrasle svega 300 dinara. Simbolične su i cene hrane i pića.

Vrščani najviše vole da se rashlađuju na Gradskom jezeru, gde je ulaz besplatan, ili na Glavnom i Vračevgajskom jezeru u obližnjoj Beloj Crkvi, gde postoje i javne i privatne plaže.

U prestonici je zasad radi jedino SRC "11. april" na Novom Beogradu, koji je otvoren proteklog vikenda. Marina Jovanović iz SC Novi Beograd - SRC "11. april" rekla je da su poučeni iskustvom od prethodnih godina da visoke temperature počinju ranije, sve obaveze završili do kraja maja i dočekali prve tople dane kompletno spremni za letnju sezonu. Dnevna karta je 600 dinara, dok je porodična - za roditelje sa dvoje školske dece 1.200 dinara.

Kapije gradskih bazena u Čačku za sve posetioce otvorene su prošlog petka, a dnevna ulaznica je i ove godine 250 dinara. Iz SC "Mladost" navode da su i cene ostalih vrsta karata ostale na nivou prošlogodišnjih. Sezonska košta 5.000, a mesečna 2.500 dinara. U saradnji sa gradom, svi nosioci Vukovih diploma osnovnih i srednjih škola u Čačku biće i ove godine nagrađeni besplatnom sezonskom propusnicom.

Jagodinski akva-park počinje da radi 14. juna. Tog dana za sve posetioce ulazak će biti besplatan.

- Cene će biti slične kao i prethodnih godina, ali ih još uvek nismo precizirali. Kao i do sada, studenti neće plaćati ulazak u Akva-park. Sezona će najverovatnije trajati do prve polovine septembra, jer deca polaze u školu i prestaje interesovanje - kaže za "Novosti" direktor SC "JASSA" Zoran Gligorijević.

U "Jugovu" besplatno do 20. juna ATRAKCIJA u Smederevu, Akva-park "Jugovo", počeo je da radi od minulog vikenda. Kompleks sa pet bazena različitih dimenzija i toboganima za decu i odrasle otvoren je od 10 do 20 časova. Ono što je najviše obradovati goste jeste informacija da se ulaz u Akva-park "Jugovo" neće naplaćivati do 20. juna. Gradski bazen u Sportskom centru Smederevo, sa olimpijskim bazenom i dva dečja bazena, otvara se sutra od 11 časova. Cena ulaznica za jutarnje kupanje je 250 dinara, dnevna karta je 400 dinara, dok je ulaznica za noćno kupanje 350 dinara. Učenici generacije osnovnih i srednjih škola i najbolji studenti prošle godine mogli su besplatno da koriste bazen, pa će tako biti verovatno i ove sezone.

Otvoreni bazeni u Paraćinu počinju sa radom najverovatnije u nedelju, 15. juna, u skladu sa vremenskim uslovima, a kao i prošlog leta, posetiocima će biti na raspolaganju jedan bazen za odrasle i tri za decu različitog uzrasta. Ovi bazeni rade u kompleksu "Prestiža", čiji vlasnik Novica Stanojević napominje da se pripreme za start sezone kupanja privode kraju i da je u toku finalno "šminkanje", uz dodatne sadržaje za decu.

Cene će biti iste kao i prošle sezone - deca do tri godine imaju besplatan ulaz, dnevna karta za mališane do 7 godina biće 300 dinara, a za sve ostale 400. Poludnevna ulaznica posle 16 sati je 300 dinara bez obzira na uzrast. Takođe, stalni posetioci bazena mogu da kupe sezonske karte čija je cena za odrasle 4.000 dinara, dok je za decu od tri do sedam godina 3.000.

Grad na Crnici ima i zatvorene bazene u okviru opštinske javne ustanove SRC "7. juli", dostupne posetiocima svakodnevno od 12 do 17 sati po ceni od 250 dinara. Ove bazene u terminu od 11 do 12 mogu besplatno da koriste paraćinski penzioneri, slabovida i slepa lica, osobe sa oštećenim sluhom i sa posebnim potrebama, te sugrađani na rehabilitaciji po uputu lekara.

U Vrnjačkoj Banji od 250 do 2.400 OLIMPIJSKI bazen u Vrnjačkoj Banji svoju kapiju za posetioce otvoriće 20. juna. Kako saznajemo u vrnjačkom Sportskom centru koji gazduje ovim zdanjem, cene dnevnih ulaznica iste su kao prošle godine. Tako će odrasli ulaz plaćati 350 dinara, deca uzrasta od sedam do 14 godina 250, dok je za mališane mlađe od sedam godina ulaz potpuno besplatan. Ulaznica za privatne bazene i kupališta u prestonici srpskog kontinentalnog turizma, u zavisnosti od sadržaja, ponude i dužine boravka, košta od 500 pa do nekoliko hiljada dinara. Standardnu dnevnu kartu za ovdašnji akva-park gosti Vrnjačke Banje sa uračunatom ležaljkom i suncobranom plaćaće 2.400, meštani 1.600, a studenti, penzioneri, deca od 100 do 150 centimetara visine, kao i osobe sa posebnim potrebama 1.900 dinara.

Zvaničan početak kupališne sezone na Gradskom bazenu u gradu na Ibru, već pune četiri decenije omiljenom utočištu Kraljevčana od letnjih vrućina, predviđen je za 14. jun.

Cena dnevne ulaznice od 300 dinara ostala je ista kao lane, a od ove sezone posetiocima koji dolaze posle 15 sati na raspolaganju su i poludnevne karte od 200 dinara. I ove godine, besplatne sezonske ulaznice dobiće ovdašnji najbolji đaci i studenti i stipendisti Fondacije "Anđelko Savić". S druge strane, na nekoliko privatnih bazena u okolini Kraljeva, sagrađenih minulih par godina, ulaznice su višestruko skuplje.

Letnja sezona na otvorenom bazenima SC "Čair" u Nišu, zvanično je počela već 2. juna, a direktorka ovog centra Branka Aranđelović kaže da su urađene sve neophodne kontrole i da je voda hemijski i bakteriološki ispravna. Radno vreme ostaje isto - radnim danima od 11 do 19, a vikendom od 10 do 19 časova. U Nišu ne postoje besplatne karte za bilo koje kategorije, osim za mališane do četiri godine, ali se cene ulaznica nisu menjane duže od deceniju. Celodnevna karta je 300, a poludnevna od 17 časova je 200 dinara.

Voda na svim bazenima se redovno kontroliše - Zavod za javno zdravlje uzorkuje jednom nedeljno, a tehnički tim SC "Čair" svakodnevno proverava temperaturu, pe-ha vrednost i čistoću. Kapacitet kupališta je do 6.000 posetilaca dnevno, a najveća gužva očekuje se od 13. juna, kada počinje letnji raspust. Vojni bazen u Vrežini trebalo bi da svoje kapije za kupače otvori krajem juna.

Vranjanci nemaju mnogo izbora kada su u pitanju gradska kupališta, tako da će ove godine moći da se rashlađuju na jedinom gradskom bazenu "Jumko", gde kako su nam rekli okvirno sezona kupanja počinje krajem meseca ukoliko dozvole vremenske prilike. Cene će ostati na prošlogodišnjem nivou. Dnevna karta je 300 dinara, za decu 100 dinara. Kupanje posle 15 sati je 150 dinara. U gradu ima i nekoliko privatnih bazena, ali su oni manjeg kapaciteta i koriste se za privatne zabave.