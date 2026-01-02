SUOČITE SE SA SVOJIM SLABOSTIMA Astro savet za petak, 2. januar - Planetoid Hiron kreće direktnim hodom sa 22. stepena znaka Ovna

HIRON, planetoid koji simbolizuje vašu slabu tačku, 2. januara u 14.37 kreće direktnim hodom sa 22. stepena Ovna. Kvadrat koji pravi s Jupiterom podstiče emocije i upozorava da ne preterujete u hrani, piću, ali i u trošenju novca.

Tamo gde se nalazi Hiron u vašem horoskopu, nalazi se i vaša slabost, povreda, bol, nešto na šta ste posebno osetivi, bilo da se radi o osobi, zodijačkom znaku, situaciji, temi, oblasti, segmentu života...

Hiron predstavlja vašu ranu, ali i šansu za regeneraciju, isceljivanje, a gde je to mesto u vašem horoskopu pokazaće astrološka kuća u koju vam "pada" znak Ovna, naročito ako imate i neku planetu blizu 22. stepena tog znaka.

Hiron je u mitologiji ranjeni, hromi iscelitelj koji je mogao da izleči svakoga, osim sebe. Najbolji prijatelj ga je slučajno pogodio strelom namazanom otrovom koji je Hiron sam napravio za Herkula, kako bi mu svaka strela bila smrtonosna. Pošto Hiron ne može da umre jer je besmrtan, on neprestano pokušava da pomogne sebi ali ne uspeva u tome. Međutim, tražeći lek za sebe, shvata da može da izleči svakoga, osim sebe i tako postaje iscelitelj koji pomogao mnogim ljudima da se izleče.