UGRADNJA KOŠTA KAO POLA KLIME: Papreni iznosi za montažu kupce preznoje više nego vrućine

S DOLASKOM toplog vremena raste potražnja za klimama, a građanima koji planiraju da je pazare neminovno sledi preznojavanje, i to zbog paprene cene montaže. Ugradnja ovog uređaja u našoj zemlji uglavnom košta od 16.000 do 22.000 dinara, a ovo je osnovna cena koja može biti i viša. Tako, ukoliko je cev koja povezuje unutrašnju i spoljnu jedinicu duža od 1,5 metara, onda mnogi servisi naplaćuju razliku prilikom montaže u zavisnosti od utroška materijala. Treba imati u vidu da pojedini modeli inverter klima zahtevaju cevi dužine minimalno tri metra, čak i ako je rastojanje između jedinica manje.

Foto: Z. Jovanović

Čitateljka "Novosti" Dragana Stojanović iz Beograda bila je neprijatno iznenađena kada je odlučila da pazari rashladni uređaj.

- Već više meseci planiram da kupim inverter klimu koja košta 35.000 dinara, što mi je prihvatljiva cena - kaže Stojanovićeva. - Konačno sam sakupila novac i kada sam otišla u prodavnicu, i krenula da se dogovoram za ugradnju, šokirala sam se kada sam saznala da za to moram da platim 17.000 dinara. Strašno je da nas tako "deru". Nisam htela da pristanem na to, pomislila sam da ću uspeti da nađem servis sa jeftinijim cenama od onog koji nudi trgovac. Međutim, dobila sam još skuplju ponudu za montažu, čak 20.000 dinara.

Iako serviseri ovaj cenovnik primenjuju još od aprila prošle godine, mnogi potrošači koji nameravaju da kupe rashladni uređaj ne znaju da treba da uračunaju i ovaj trošak koji dostiže polovinu vrednosti jeftinijih klima. Kako saznajemo u jednom trgovinskom lancu tehničke robe, ovo poskupljenje je bilo uslov servisera da bi potpisali ugovor za pružanje usluge njihovim kupcima. Svesni koliko je to veliki trošak, pojedini trgovci su uveli mogućnost plaćanja ugradnje i na 24 rate.

- Prilikom kupovine klime u našim radnjama potrošači steknu pravo na vaučer za montažu - objašnjavaju naši sagovornici. - Na taj način iznos za ugradnju mogu da podele na rate koje plaćaju nama. Mi odmah platimo serviserima punu cenu, i praktično kreditiramo kupce.

Do 300.000 RASPON cena rashladnih uređaja je veliki. Standardne tzv. on-off klime, koštaju od 30.000 do 100.000 dinara. Većina potrošača kupuje inverter klime, jer su svesni prednosti ovih uređaja, koji osim što štede energiju, zimi greju, a leti hlade. Cena najjeftinijih je oko 35.000, a u zavisnosti od kvaliteta i performansi dostižu blizu 300.000 dinara.

Na leto 2023. godine najjeftinija ugradnja klima iznosila je oko 9.000 dinara, pa je potom poskupela na oko 13.000, a sada je najniža cena za ovu uslugu 16.000 dinara.

Potrošači uglavnom kupuju inverter klime. One su preuzele primat na tržištu, pazare se tokom cele godine, zato što služe i za grejanje i za hlađenje. Ranije su bile značajno skuplje nego obične tzv. on-off klime, ali sada su se cene prilično ujednačile. Trgovci kažu da se najviše pazare one koje koštaju od 50.000 do 60.000 dinara.

Najveća tražnja je, uobičajeno, tokom vrelih dana, a posebno kada i noći dostignu visoke temperature, ali onda se naprave velike gužve, pa potrošači moraju da čekaju duže na ugradnju. Prodavci im preporučuju da na vreme kupe uređaj koji su planirali, jer topli dani sigurno dolaze.