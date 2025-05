SRBI PRIZNALI KOLIKO "BUDŽE" ZNANJE I VEŠTINE U CV-U: Jednom radniku se to žestoko obilo o glavu

SVI koji su ikada bili u potrazi za poslom znaju kolika je muka ispravno napisati radnu biografiju, tako da privučete pažnju poslodavca i istaknete svoje veštine i kvalifikacije pogotovo ako nemate previše radnog iskustva.

Foto Pixabay

Mnogi tada pribegnu preuveličavanju i neistinama o pozicijama na kojima su radili, godinama radnog iskustva ili specifičnim znanjima, o čemu svedoči i nedavna diskusija koja se povela na domaćem internetu, odnosno društvenoj mreži "Redit" kada je jedna korisnica upitala ostale "da li lažu u svom CV-ju".

"Zanima me da li kada tražite posao pišete na CV-u neka dodatna iskustva čak i ako niste nešto radili? Imam 23 godine i student sam, a jedino radno iskustvo je u butiku i to preko omladinske i to je trajalo par nedelja. Da li laganje na CV-u može loše ili dobro da utiče na to kako će mi biti na poslu kad me neko zaposli?", interesovalo je studentkinju uz objašnjenje da je trenutno u potrazi za poslom dispečera, pa po savetu partnera razmišlja da u svoju radnu biografiju doda ne tako istinite informacije o svom radnom iskustvu koje bi joj povećale šanse da pronađe željeni posao.

I komentari su brzo pokazali koliko i na koji način se vara u radnim biografijama.

"Foliraj sve dok ne uspeš", "Naravno da treba lagati. Ono za šta si čula, napiši da super znaš, a ono što super znaš, za to ti nema ravnog na svetu", "Pri prvom zapošljavanju uvideo sam da je negde problem, a kasnije je porodični prijatelj pogledao CV i rekao: "Je l' si ti normalan? Što si ovoliko iskren, pa ti da vidiš šta sve ljudi pišu čoveče... Progledao sam od tada...", "Slobodno samo budi spremna da daš odgovor ako te to budu pitali", savetuje jedna druga korisnika.

Malobrojni su bili oni koji tvrde da se laži u ovakvim situacijama ne isplate, te preferiraju uvek da budu iskreni sa potencijalnim poslodavcem. Jedan radnik to je naučio na teži način.

"Na jednom intervjuu sam slagao da sam radio s nekim tehnologijama za koje tada nisam ni čuo. Prošao sam intervju, ali sam ubrzo morao zaista raditi s tim stvarima koje nisam znao, što mi je stvorilo veliki stres. Od tada sam naučio lekciju i nikada više nisam lagao na intervjuima", "Ako lažeš u CV-ju to je težak autogol. Oni pozovu taj kafić i pitaju da li si radila i ako provale da nisi onda si u problemu. Ima da te gledaju k'o teškog debila. Uopšte se ne isplati lagati u CV-ju", smatraju oni.

"Lažem, ali oprezno..."

Većina je ipak stava da su neistine u radnoj biografiji dozvoljene, ali sa merom i to samo u stavkama koje nisu lako proverljive i ne mogu da nam naškode u velikoj meri, a možda mogu da poprave sliku koju poslodavac stiče o nama.

"Da li staviti da si radio nešto što apsolutno nikad nisi radio - apsoluno ne. Da li sebe predstaviti u malo boljem svetlu nego što je zaista istina (tipa bio sam senior programer iako sam bio medior) - što da ne", "Lažem, ali oprezno, ne možeš da lupiš bilo šta naročito ako se lako proverava", "Laži ako misliš da ti se neće videti na poslu da to nije istina. Što se tiče drugog iskustva, stavi, ali u CV prvo stavi taj poslednji posao koji si radila, a na kraju prvi. I ako imaš pauzu između dva posla ili nemoj pisati od kog meseca do kog si radila već samo godine ili dodaj nešto što ne mogu da provere, na primer, čuvanje dece, rad u igraonici, online časovi jezika...", "Lako proverljive stvari nikad. Ali gluposti tipa "godine iskustva u x tehnologiji" uvek malo napumpati ako se može pokriti znanjem", savetovali su korisnici.

(Blic)