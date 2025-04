CENU KVADRATA GURA I MANJAK MAJSTORA: Uprkos poskupljenju, poslednje dve godine zabeležen rekordan broj kupljenih stanova

CENE stanova su nastavile blago da rastu i na kraju 2024. godine, a stručnjaci smatraju da pojeftinjenje kvadrata ne treba očekivati.

Foto Tanjug

Građevinski sektor opterećuje i nedostatak majstora, pa će poslodavci morati da im ponude veće plate. Prema proceni analitičara to bi moglo dodatno da podigne cene stanova.

Dosadašnje poskupljenje kvadrata uopšte nije smanjilo tražnju.Naprotiv, ona se od marta prošle godine stalno povećava, da bi u četvrtom tromesečju lane broj kupljenih stanova i njihova ukupna vrednost dostili najviši nivo u poslednje dve godine. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), u četvrtom kvartalu 2024. u Srbiji je zaključeno 13.372 kupoprodajnih ugovora, ili za 20,6 odsto više nego u istom periodu godinu dana ranije. Njihova ukupna vrednost bila je 1,3 milijarde evra, što je 44,4 odsto više u odnosu na isto vreme 2023.

Inače, u poslednjem tromesečju lane cene stanova bile su 5,05 odsto više u odnosu na isti period 2023. godine. Podaci pokazuju i da starogradnja prilično prati poskupljenje novoizgrađenih stanova. Tako je, u poslednjem kvartalu 2024. na nivou Srbije međugodišnji rast cena u starogradnji bio 4,78 odsto, a u novogradnji 5,52 procenata.

Kako ocenjuje Aleksandra Mihajlović sa specijalizovanog portala "4zida", s obzirom na manji broj izdatih građevinskih dozvola početkom godine i povećane troškove radne snage, moguće je da će cene stanova u novogradnji i dalje rasti. Prema podacima sa tržišta rada, u januaru i februaru, posle programera, zanatlije su bile najtraženije.

Najviše posla ima za molere, izolatere, kao i za majstore specijalizovane za završne radove, poput keramičara i tapetara. Da bi ih angažovali investitori i preduzimači će morati da izdvoje više novca za njihove plate u odnosu na prošlu godinu, a to bi moglo da se odraze i na cene kvadrata.

Rast prodaje u svim regionima U POSLEDNjEM tromesečju 2024. godine svi regioni su zabeležili i godišnji rast u broju prodaja i vrednosti prometa na tržištu stanova, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda. Najveći rast prodaje stanova od 33,2 odsto ostvario je region južne i istočne Srbije sa povećanjem vrednosti prometa od 91,4 procenata.

Miloš Turinski, menadžer za odnose s javnošću "Infostuda", ističe da je na tržištu izražen deficit radne snage u građevinarstvu.

- To znači da postoji mnogo više otvorenih radnih mesta nego kvalifikovanih radnika koji mogu da ih popune - precizira Turinski. - To stvara pritisak na poslodavce da poboljšaju plate i uslove rada kako bi privukli potrebne kadrove.

Najveće plate u građevinskom sektoru, prema podacima "Infostuda" za 2024, imaju keramičari, moleri-farbari, izolateri, i inženjeri građevine, a one se kreću oko 150.000 do 170.000 dinara mesečno, zavisno od specijalizacije i iskustva. Tesarima i zidarima poslodavci u oglasima nude između 100.000 i 150.000 mesečno, dok majstori specijalizovani za završne radove mogu imati plate od 120.000 do 160.000. Pomoćni radnici zarađuju u rasponu od 50.000 do 70.000 dinara mesečno.

Foto D. Milovanović Ilustracija

Turinski kaže da su osim majstora koji su specijalizovani za završne radove i građevinskih inženjera, traženi i pomoćni radnici u građevini, kao i fizički radnici u niskogradnji i visokogradnji, što uključuje širok spektar radnih mesta u građevinskoj industriji. Kako dodaje, ni manuelni radnici, kao što su fizički radnici u niskogradnji i visokogradnji, nisu zaposleni za minimalac. Njihove plate se kreću od 70.000 do 100.000, dok u nekim slučajevima mogu premašiti i 120.000 dinara, zavisno od regiona i vrste projekta na kojem rade.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS) pokazuju da je prosečna plata u građevinarstvu u decembru bila 101.646 dinara. Predsednik Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Saša Torlaković, kaže da najveći broj građevinskih radnika ipak zarađuje oko 80.000 dinara. On ukazuje da je Srbija izgubila svoju bazu građevinskih radnika, jer su prethodnih godina mnogi otišli iz zemlje, dok s druge strane mladi neće da se bave ovim poslovima, a oni koji žele da se prekvalifikuju, nemaju priliku za to.

U Francuskoj pad, u komšiluku skok KADA se uporedi indeks cena stanova u Srbiji sa indeksima u zemljama Evrope, Srbija je imala umeren i stabilan rast cena od početka 2024. godine, navodi Republički geodetski zavod (RGZ). Prema dostupnim podacima "Eurostata", lane u trećem tromesečju, veći broj država beleži oporavak i stabilizaciju na tržištu nepokretnosti, međutim i dalje postoji raznolikost u dinamici evropskog tržišta. Dok je u nekim zemljama zabeležen pad cena stanova, poput Francuske, Finske i Luksemburga, druge države, kao što su Bugarska, Poljska i Mađarska, beleže izrazito visok, dvocifren godišnji rast cena.

- Godinama tražimo da se uvede pilot-projekat, jer ima dosta radnika, koji su učitelji, pekari ili nekog sasvim drugog zanimanja, a koji nisu mogli da nađu posao, pa rade na građevini - ističe Torlaković. - Trebalo bi da im država omogući da polože neku razliku ispita i da im se prizna stručna sprema. Neće čovek koji je učitelj da ostane na gradilištu da bude fizički radnik, kad je u međuvremenu naučio zanat, ali nema školu za to. Mi se ne brinemo da zanovimo našu građevinsku operativu, jer nam je lakše da uvezemo 500 stranaca.

On ukazuje da se sa ovim problemima bore i sve druge zemlje u Evropi. Kada su u pitanju škole, kako dodaje, dovoljno đaka ne upisuju čak ni one u unutrašnjosti, u delovima Srbije poput Vlasine, odakle je decenijama dolazio taj kadar.

Mihajlovićeva navodi da je na portalu "4zida" trenutno prosečna oglašena cena kvadrata novogradnje u Beogradu 2.648 evra, a najskuplji su stanovi na Savskom vencu (3.145 evra po kvadratu) i Voždovcu (3.096 evra).

- Na Novom Beogradu, kvadrat u novogradnji u proseku košta 2.642 evra, dok su cene na Zvezdari i u Zemunu 2.100 i 2.800 evra po kvadratu - kaže Mihajlovićeva. - Kada su u pitanju ostali gradovi u Srbiji, Novi Sad beleži prosečnu cenu novogradnje od 2.350 evra po kvadratu, dok je u Nišu ta cena 1.700 evra.

Ona navodi da je najveća koncentracija novih stanova na Novom Beogradu, Voždovcu i Zvezdari, gde se grade moderni stambeni kompleksi sa dodatnim sadržajima, poput podzemnih garaža, teretana i zajedničkih dvorišta. Interesovanje kupaca je, kako dodaje, i dalje usmereno ka ovim lokacijama, ali raste i potražnja za novim stanovima u Zemunu i Rakovici, gde su cene nešto niže u odnosu na centralne opštine.

U januaru je, prema podacima RZS, u Srbiji izdato 1.526 građevinskih dozvola, što predstavlja smanjenje od 5,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, ali i najmanji mesečni broj izdatih dozvola u poslednjih 12 meseci. Od ukupnog broja dozvola izdatih u januaru, 81,9 procenata odnosi se na zgrade, a 18,1 odsto na ostale građevine. Prijavljena je izgradnja 1.703 stana, a uz manju ponudu novogradnje, i nedostatak radne snage bi se mogao odraziti na cene kvadrata.