MINISTARKA ĐEDOVIĆ: Očekujemo i ove sedmice dodatno smanjenje cene goriva na pumpama

MINISTARKA rudarstva i energetike u tehničkoj vladi Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da očekuje da će i ove sedmice doći do dodatnog smanjenja cene goriva na pumpama.

Foto: Ministarstvo rudarstva

Ona je za televiziju K1 rekla da cene sirove nafte trenutno na svetskim tržištima padaju i da su dostigle nivo u Americi od 60 dolara po barelu, a na našem kontinentu od nekih 66, 67 dolara.

- Mi smo prošle semice u Srbiji imali smanjenje cene goriva na pumpama i očekujem da ćemo i ove imati dodatno smanjenje - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je navela i da odluka da li će se projekat litijum realizovati u Srbiji zavisi još od puno faktora, odnosno da treba da dobro sagledamo sve relevantne aspekte, da vidimo da li postoje utemeljeni ekonomski i drugi uslovi da se taj projekat realizuje.

- Mi to treba da uradimo i očekujemo u tom smislu podršku Evropske unije, pre svega da bi se ispoštovale i sve procedure i standardi EU, ali i naši domaći i da budemo spremni ukoliko se svi preduslovi ispune - rekla je ona.

Đedović Handanović je naglasila da svaka zemlja treba da planira svoj razvoj pre svega strateški razmišljući, a ne da se vodi dnevno-političkim temama i pitanjima.

- Kad razvijate jedan strateški projekat, bilo da je u pitanju reverzibilna hidroelektrana ili novi prenosni koridor, vi ne razmišljate o danas, sutra ili prekosutra, vi razmišljate o narednih 40 godina. Treba se staviti u te cipele nekoga ko razmišlja o narednih 40 godina. Mislim da ono što je nesreća u ovom momentu je što mi imamo opoziciju koja razmišlja o danas i o sutra - rekla je ona.

Đedović Handanović je naglasila da je neophodno da u određenim temama zaista treba da postoji jedan dobar koncenzus i da na zdravim osnovama struka vodi debatu.

Ona je naglasila da je veoma važno da se započete, ali i nove investicije nastave, podsetivši da su u prethodnom periodu u Srbiji, između ostalog, završeni ogromni projekti veličine 200 miliona evra.

Precizirala je da je reč o novom proizvodnom postrojenju za proizvodnju električne energije Kostolac B3, posle 30 godina, odnosno termoelektrana od 350 megavata, što je nova značajna snaga, a završeno je odsumporavanje dimnih gasova na termoelektrani u Obrenovcu, što znači pre svega manje štetnih gasova iz te termoelektrane na TENT A, a u toku je i završetak istog takvog projekta na TENT B.

Đedović Handanović je najavila da se uskoro očekuje i završetak vetroparka u Kostolcu, prvog vetroparka u državnom vlasništvu koji ima 20 vetrogeneratora, od kojih je 19 namontirano.

- Dobićemo takođe i prvu solarnu elektranu u državnom vlasništvu Elektroprivrede Srbije (EPS), čija je izgradnja završena i sada je u toku priključivanje na mrežu - rekla je ona.

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu je naglasila da će, kada se završi realizacija projekta reverzibilne hidroelektrane Bistrica, to biti kruna naše energetike, ali da ima još posla u vezi pripreme tog projekta jer su se izmenili neki zakoni na kraju prošle godine, pre svega pooštrili su se kriteriumi u vezi zaštite životne sredine, pa sada treba te studije da se dorade da bi bile u skladu sa novim zakonom.

- Kada je reč o prenosnoj mreži treba da nastavimo da se povezujemo bolje i da tu našu mrežu jačamo jer to znači i veću energijsku sigurnost. Treba da završimo koridor koji se prostire do Crne Gore i do Bosne i Hercegovine, takođe ka Mađarskoj i ka Bugarskoj - rekla je ona.

Đedović Handanović je objasnila i da nastavak ulaganja u distributivnu mrežu znači da imamo manje prekida, kao i stabilnije i sigurnije napajanje krajnih korisnika.

Dodala je da treba da se završi i ugradnja digitalnih brojila, kao i da izgradimo naftovod sa Mađarskom, ali i da izgradimo još dva gasovoda, sa Rumunijom i sa Severnom Makedonijom.