DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ SA SIJARTOM O SANKCIJAMA NIS: Situacija nije jednostavna

Janis Tima, čuveni košarkaški reprezentativac Letonije, pronađen je 17. decembra mrtav u jednom hostelu u Moskvi, a Rusija i Letonija, pored same uznemirujuće vesti da je on skončao - nedugo zatim su mogle da pogledaju i video-snimak kako je u bolnici završila i njegova dosadašnja žena, čuvena pevačica Ana Sedokova. Sve je, zatim, delovalo prilično uobičajeno za ovakve slučajeve, ali - dogodili su se neki šokantni detalji. Sedokova je, tako, postala predmet istrage jer se odjednom sumnjalo i na ubistvo, a iako je to preliminarnom istragom odbačeno - ruski mediji danas javljaju da se pokreće nova istraga.