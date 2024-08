ZIMNICU VALJA STAVITI RANIJE: Visoke temperature ovog leta su u velikoj meri poremetile stanje na tržištu paprike (FOTO)

DUGI periodi sa visokim dnevnim temperaturama uticali su na ranije sazrevanje paprike, pa ukoliko kupci budu čekali uobičajeno vreme za stavljanje zimnice, drugu polovinu septembra ili početak oktobra, pitanje je da li će je naći i po kojoj ceni.

foto: I.Mitić

Paprika za ajvar se na jugu zemlje, gde se i proizvodi u najvećim količinama, trenutno prodaje za 120 dinara po kilogramu, što je jednako veleprodajnoj ceni koju je, u ovo vreme, imala i prošle godine. Međutim, proizvođači ukazuju na to da je toplo vreme uticalo i na manje prinose kao i na kvalitet roda.

- Na trenutnu cenu ne možemo da se žalimo, ali je stanje na terenu generalno loše. Ima mnogo paprike koja je uništena od sunca. Visoke temperature su dovele do ranijeg sazrevanja i totalno poremetile stanje na tržištu. U vreme kada se bude najviše tražila neće je biti dovoljno. To bi moglo da dovede i do rasta cena, ali je sigurno da one neće biti manje u odnosu na ove po kojoj smo počeli sezonu - ističe Đorđe Micić, iz leskovačke Zemljoradničke zadruge "Zelena zvezda" koja, u selu Vinarce, ima i sopstvenu proizvodnju povrća.

foto: I.Mitić

Đorđe savetuje građanima da ove godine o zimnici počnu da razmišljaju ranije u odnosu na dugogodišnju praksu. Predviđa da je u oktobru, kada se najviše prodaje na beogradskim pijacama, neće biti. Cene zelene i žute paprike u veleprodaji kreću se oko 100 dinara za kilogram, dok se babura trenutno prodaje za 10, pa i 20 dinara više.

Uprkos dugotrajnom tropskom talasu, zasadi paprika Bobana Ilića iz Donjeg Krajinca su trenutno dobrog kvaliteta, ali nam i on ukazuje na to da su prinosi manji.

- Rana je godina. Zato je i teško da se proceni kako će se stvari na tržištu odvijati ubuduće. Trgujemo samo na veliko i radimo za poznate kupce, pa sa prodajom nema problema - kazao nam je Ilić koji na 2,5 hektara, u zaštićenim uslovima, proizvodi zelenu, odnosno žutu papriku, baburu, kao i crvenu papriku za ajvar.

Velike vrućine su povrtarima značajno uvećale i troškove proizvodnje usled češćeg i obilnijeg zalivanja. Jovan Stojanović iz Kumareva nam priča i to da "ratuje" sa najezdom smrdibuba koje mu uništavaju rod.

- Ne pamtim da sam imao težu i zahtevniju sezonu. Pored vrućine, probleme nam prave i smrdibube kojih ne mogu da se rešim prskanjem, jer ću uništiti i predatore, a njima štitim papriku od bolesti. Zbog brzog sazrevanja mora da se bere kratak plod na koji ljudi nisu navikli. Traže dužu i belu papriku, a po ovoj vrućini ona baš takva ne može da se održi. Ako se ne obere na vreme paprika "turšijarka" počinje da crveni. Pada joj cena, a roba druge klase se prodaje za tek 35 do 40 dinara po kilogramu - zaključuje Jovan, koji na oko dva hektara pod plastenicima ima porodičnu proizvodnju ovog povrća.

"Obraćemo bostan" AKO u vreme najveće tražnje proizvođači ne budu mogli da odgovore zahtevima tržišta, bez obzira na to što ono u takvoj situaciji donosi i logičan rast cena, i jedni i drugi će ovo leto pamtiti po tome što su, kako se u narodu to kaže, "obrali bostan".