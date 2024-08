ISPORUKE RUSKOG GASA U EU SKOČILE ZA 40 ODSTO: Amerikanci okrenuli tankere ka Aziji

ISPORUKE ruskog gasa u EU preko gasovoda Turski tok porasle su za više od 40 odsto u prvih sedam meseci ove godine u odnosu na isti period 2023. godine, objavile su Vedomosti, pozivajući se na podatke o prenosu gasa.

Foto Tanjug/AP

Rusko gorivo je veoma traženo zbog toplotnih talasa u Evropi i Aziji, navodi publikacija.



Ruski državni energetski gigant Gasprom je u julu isporučio više od 1,5 milijardi kubnih metara (bcm) gasa u EU preko Turskog toka, što je 29 odsto više nego prethodnog meseca, piše list, pozivajući se na podatke evropske grupe za transport gasa Entsog. Na godišnjem nivou isporuke su skočile za 9 odsto.

Turski tok je gasovod za prirodni gas koji ide od Rusije do Turske preko Crnog mora, a zatim se nastavlja do granice sa Grčkom, članicom EU. Drugi put kojim ruski gasovodni gas stiže do bloka je preko tranzitnog sistema u Ukrajini.

Gasprom je nekada bio glavni snabdevač EU gasom. Međutim, nakon početka sukoba između Kijeva i Moskve, ona je dramatično smanjila izvoz u blok zbog zapadnih sankcija i sabotaže gasovoda Severni tok.

EU je takođe odlučila da smanji svoju zavisnost od ruskog gasa iz gasovoda i umesto toga poveća kupovinu tečnog prirodnog gasa (LNG), prvenstveno iz SAD.

Američki dobavljači su navodno smanjili isporuke u EU u julu, šaljući svoje LNG tankere u bolje plaćene regione u Aziji, navodi Blumberg. Prošlog meseca su SAD isporučile više svog morskog gasa azijskim potrošačima nego tokom bilo kog meseca od 2021. godine, navodi agencija, dodajući da je potražnja u regionu porasla zbog vrućeg vremena.

Sankcije vezane za Ukrajinu koje je Brisel uveo protiv Rusije do sada nisu bile usmerene na snabdevanje gasom iz gasovoda, ali mnoge članice, uključujući Poljsku, Bugarsku, Finsku, Holandiju i Dansku, dobrovoljno su zaustavile svoj uvoz. Međutim, nekoliko zemalja EU, uključujući Austriju, Mađarsku, Slovačku i Italiju, i dalje uvoze ruski gas iz gasovoda.

Sporazum o tranzitu gasa između Gasproma i Ukrajine ističe krajem ove godine, a Kijev je rekao da ne planira da ga produžava. Prošlog meseca je objavljeno da nekoliko zemalja EU raspravlja o načinima da se dozvoli nastavak protoka gasa preko ukrajinske tranzitne mreže nakon 2024.

(rt.com)

