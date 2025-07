Inovativni projekat PKS u finalu prestižnog takmičenja Svetske federacije komora (WCF ICC)

PROJEKAT Privredne komore Srbije (PKS) – Centra za digitalnu transformaciju (CDT) SMEs support to Digital and AI transformation ušao je u finale 14. Svetskog takmičenja komora koje organizuje Svetska federacija komora (WCF ICC).

Foto: PKS

Proglašenje pobednika biće održano 4. septembra u Melburnu, u okviru Svetskog kongresa komora WCF ICC. Delegaciju PKS predvodiće Marko Čadež, predsednik Komore, koji je nedavno, glasovima predstavnika više od 120 komora širom sveta, izabran za člana Generalnog saveta Svetske federacije komora ICC (GC WCF ICC).

World Chambers Competition WCF ICC (https://wcc.iccwbo.org/world-chambers-competition/) predstavlja najprestižnije globalno takmičenje projekata komora. Projekat PKS–CDT ušao je u finale u konkurenciji 83 projekta iz 41 zemlje, u kategoriji Najbolji inovativni projekat komore (Best Chamber Innovation Project).

U finalu ove kategorije, pored projekta Privredne komore Srbije SMEs support to Digital and AI transformation, nalaze se i projekat komore Business West iz Velike Britanije – „Inovacije u međunarodnoj trgovini: Carnet Tracker i CarnetCheck“, zatim projekat Privredne komore Ankare iz Turske – „ATONET Smart Assistant“ (četbot podržan veštačkom inteligencijom), kao i projekat Privredne komore Irana – „CHaCHa“ četbot.

Projekat PKS–CDT nudi strukturiranu i prilagodljivu metodologiju za podršku digitalnoj transformaciji sektora malih i srednjih preduzeća na međunarodnom nivou. Usluge koje nudi PKS–CDT, a dostupne su i inostranim komorama, uključuju kreiranje nacionalnih okvira za digitalnu transformaciju MSP-a, obuku i sertifikaciju konsultanata za digitalnu transformaciju u skladu sa standardom ISO 17024, razvoj sveobuhvatnih programa podrške MSP-u u procesu digitalizacije, prenos modela Digitalne akademije, obezbeđivanje alata za analizu podataka i praćenje uticaja programa, kao i razvoj startap ekosistema.

Ove usluge omogućavaju Privrednoj komori Srbije i komorama širom sveta da osnaže sektor malih i srednjih preduzeća, unaprede digitalne veštine i razviju održive ekosisteme inovacija, na osnovu dokazanog modela iz Srbije.

Pored kategorije Najbolji inovativni projekat komore (Best Chamber Innovation Project), komore iz celog sveta kandidovale su svoje projekte i u sledećim kategorijama:

Najbolji nekonvencionalni projekat (Best Out-of-the-Box Project) – za inovativne pristupe van uobičajenih okvira delovanja komora,

Najbolji projekat zelene tranzicije (Best Green Transition Project) – za inicijative koje podržavaju održivost i ekološku odgovornost,

Najbolji projekat saradnje komora, privrede i vlada (Best Collaboration Chambers, Business and Government Project) – za primere efikasnog partnerstva između javnog i privatnog sektora,

Najbolji projekat raznolikosti i inkluzije (Best Diversity and Inclusion Project) – za projekte koji promovišu jednake mogućnosti, uključivanje i socijalnu pravdu.